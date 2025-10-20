От «Джоконды» до драгоценностей Наполеона: истории самых громких музейных ограблений

В Париже ограбили Лувр Фото: Анна Майорова © URA.RU

Один из преступников, совершивших дерзкое ограбление Лувра, попытался поджечь автовышку, на которой злоумышленники проникли в музей. Об этом заявила министр культуры Франции Рашида Дати в прямом эфире телеканала CNews.

Сотрудники службы безопасности предотвратили пожар, благодаря чему подъемник не пострадал. Дати также отметила, что безопасность культурных объектов во Франции остается недооцененной. Известно, что это не первое ограбление Лувра. Самые громкие кражи в музеях мира — в материале URA.RU.

Ограбления в Лувре

Кража витрины в «Галерее Аполлона» в Лувре

В воскресенье, 19 октября, четверо злоумышленников проникли в Лувр, используя автогидроподъемник, который был доставлен ими к зданию музея. Открыв витрины в «Галерее Аполлона», преступники похитили девять ювелирных изделий. При попытке скрыться с места происшествия они уронили одну из украденных реликвий — корону императрицы Евгении, супруги Наполеона III, украшенную 1 354 бриллиантами.

Дати сообщила, что один из участников ограбления предпринял попытку поджечь автовышку, применявшуюся для проникновения в Лувр. «Я также хотела бы выразить признательность сотрудникам службы безопасности, которые не дали сгореть подъемнику, поскольку один из преступников пытался его поджечь и сбежал», — заявила министр культуры Франции Рашида Дати. Она выразила сожаление по поводу того, что тема защиты наследия в стране по-прежнему не получает должного внимания со стороны властей.

В 1911 году из Лувра украли «Джоконду» Фото: Ringo Chiu / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Похищение «Джоконды»

Свыше 100 лет назад произошел наиболее резонансный случай похищения в Лувре. Тогда была похищена знаменитая «Джоконда» (картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза»).

«Джоконда» исчезла из музея 21 августа 1911 года. Позднее стало известно, что преступление совершил итальянский сотрудник музея Винченцо Перуджа, который остался в здании после закрытия, а утром аккуратно извлек полотно из рамы и вынес его, спрятав под пальто. Через более чем два года, в декабре 1913 года, Перуджа был задержан во Флоренции (Италия) при попытке сбыта произведения искусства. После задержания похищенная «Мона Лиза» была возвращена в Лувр.

В конце 1961 году из Британской национальной галереи в Лондоне похитили «Портрет герцога Веллингтона» Франсиско Гойи Фото: Robert Home / Wikipedia / Public Domain

Кража портрета герцога Веллингтона

В конце августа 1961 года из Британской национальной галереи в Лондоне было похищено произведение Франсиско Гойи «Портрет герцога Веллингтона». Тогда в преступлении обвинили 61-летнего пенсионера Кемптона Бантона.

Он проник в музей в ранние часы, воспользовавшись строительными лесами, и вынес картину через открытое окно мужской уборной. Позднее Бантон отправил в редакции СМИ письма, в которых выдвинул условие возврата полотна в обмен на благотворительный взнос в размере 140 тысяч фунтов стерлингов.

В 1965 году пенсионер добровольно явился в полицию и сообщил о местонахождении картины, которую он оставил в камере хранения на железнодорожном вокзале Бирмингема. Суд признал Бантона виновным лишь в похищении рамы, поскольку само полотно было возвращено, и приговорил его к трем месяцам лишения свободы.

В 1964 году из Американского музея естественной истории похищен сапфир «Звезда Индии» Фото: Daniel Torres, Jr / Wikipedia © URA.RU

Кража звездчатого сапфира «Звезда Индии»

Сапфир массой 563,35 карата, обнаруженный на острове Цейлон в XVII веке, сейчас находящийся в коллекции Американского музея естественной истории в Нью-Йорке, был похищен из выставочного зала в 1964 году. Этот уникальный драгоценный камень украли , наряду с другими ценными экспонатами — в том числе сапфиром «Полночная звезда» весом 116,75 карата, рубином Делонга массой 100,32 карата и изумрудным яйцом.

Злоумышленники проникли в помещение, воспользовавшись пожарной лестницей и приоткрытым окном. Витрины были вскрыты при помощи стеклореза, а драгоценности аккуратно завернули в салфетки и сложили в сумку. Уже через двое суток подозреваемые были задержаны, а основная часть похищенных ювелирных изделий была обнаружена в камерах хранения на автобусном терминале в Майами.

Ограбление Монреальского музея изящных искусств

В ночь с 3 на 4 сентября 1972 года в Монреальском музее изящных искусств было совершено самое масштабное ограбление музея в истории Канады. Трое злоумышленников, вооруженных и тщательно подготовленных, проникли в здание через мансардное окно, находившееся на ремонте. Они обезвредили дежурных охранников, связав их, после чего в течение более чем 30 минут выбирали и упаковывали наиболее ценные экспонаты.

Грабители покинули музей с 18 полотнами старых мастеров, среди которых находился редкий пейзаж кисти Рембрандта, а также с 39 ювелирными украшениями. Охранная сигнализация сработала только в тот момент, когда преступники уже покидали место преступления, что позволило им беспрепятственно скрыться. Впоследствии удалось вернуть лишь два похищенных предмета, остальные произведения искусства до сих пор считаются утраченными.

Ограбление Национального музея антропологии

В конце декабря 1985 года, во время рождественских праздников, в Мехико была совершена кража, которую в последующем назвали самым громким ограблением в истории страны. Два злоумышленника, предварительно изучившие расположение экспонатов, проникли в здание Национального музея антропологии через вентиляционную систему, не оснащенную сигнализацией.

Преступники открыли семь витрин в трех залах и похитили 124 предмета — уникальные артефакты древних цивилизаций майя, ацтеков и других коренных народов Америки. Среди украденного оказались золотые изделия, нефритовые маски, а также резные фигурки из обсидиана и бирюзы. Факт кражи был обнаружен лишь утром, когда заступила новая смена охраны.

Никто из восьми ночных сотрудников службы безопасности не заметил пропажи экспонатов. Расследование этого преступления заняло несколько лет: в итоге полиция установила личности злоумышленников, которыми оказались студенты, и вернула в музей 119 из 124 похищенных предметов.

Ограбление музея Изабеллы Стюарт Гарднер

В Бостоне, штат Массачусетс 18 марта 1990 года , двое неизвестных, переодетых в полицейскую форму, проникли в частный музей Изабеллы Гарднер, ссылаясь на якобы поступивший вызов. После этого злоумышленники обезоружили и связали двух охранников, что позволило им беспрепятственно действовать в течение примерно 80 минут.

За это время преступники похитили 13 произведений искусства, среди которых находились работы Рембрандта («Христос во время шторма на море Галилейском»), Яна Вермеера («Концерт»), а также картины Эдуарда Мане и Эдгара Дега. Некоторые полотна были грубо вырезаны из рам, которые по сей день остаются пустыми в залах музея, символизируя надежду на возвращение утраченных шедевров. Несмотря на продолжающееся много лет расследование, проводимое ФБР, установить личности похитителей и местонахождение похищенных произведений искусства до сих пор не удалось.

В апреле 1991 года в Амстердаме из музея Винсента Ван Гога украли картину «Подсолнухи» Фото: Винсент Ван Гог / Wikipedia / Public Domain

Ограбление музея Ван Гога

В апреле 1991 года в Амстердаме совершили дерзкую кражу в музее Винсента Ван Гога. Ночью двое вооруженных злоумышленников в лыжных масках проникли в здание, принудив сотрудников охраны отключить систему сигнализации. За 45 минут преступники собрали и вынесли 20 произведений искусства, среди которых находилась и известная картина «Подсолнухи».

Полиция отреагировала практически незамедлительно после ухода грабителей, и уже спустя час автомобиль, использованный для побега, был обнаружен. В транспортном средстве находились все похищенные экспонаты, однако часть картин пострадала в результате небрежной транспортировки. Впоследствии ценные работы были возвращены в музей.

В феврале 1994 года украли картину «Крик» Эдварда Мунка Фото: Эдвард Мунк / Wikipedia / Public Domain

Кражи картин «Крик» Эдварда Мунка

Картина «Крик» Эдварда Мунка становилась объектом кражи из музеев дважды. В феврале 1994 года, когда в Лиллехаммере проходила зимняя Олимпиада, двое неизвестных похитили произведение искусства из Национальной галереи Осло. На месте преступники оставили записку с текстом: «Спасибо за отвратительную охрану!». Через три месяца в результате полицейской операции полотно было возвращено, а лица, причастные к похищению, предстали перед судом.

Вторая кража произошла 22 августа 2004 года днем. В музей Мунка в Осло ворвались двое вооруженных преступников в масках и прямо при посетителях сорвали со стен сразу два полотна Мунка — другую версию «Крика» и картину «Мадонна». Похищенные полотна нашлись лишь через два года и вернулись в музей после реставрации (во время хранения они получили повреждения). Преступников осудили.

В 2017 году была украдена тиара великой герцогини Хильды Фото: Gryffindor / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Кража тиары великой герцогини Хильды

В 2017 году из Национального музея, расположенного в немецком городе Карлсруэ, была похищена тиара, инкрустированная 367 бриллиантами и оцененная в 1,31 миллиона долларов. Изделие, созданное в начале XX века и принадлежавшее последней великой герцогине Бадена, княгине Хильде фон Баден, забрали из запертой витрины, находящейся в тронном зале музея. Местонахождение украденной тиары до сих пор остается неизвестным.

Ограбление 400 предметов времен викингов

В 2017 году из музея при университете города Берген, расположенного в Норвегии, были похищены 400 артефактов, относящихся к эпохе викингов. Руководство учреждения охарактеризовало инцидент как наиболее серьезное происшествие за всю двухвековую историю музея.

Среди похищенного имущества преобладают небольшие металлические изделия и предметы ювелирного искусства. Злоумышленники проникли в помещение, поднявшись на седьмой этаж по строительным лесам, установленным вдоль фасада здания. Воров так и не нашли.

В 2019 году из «Зеленого свода» были украдены украшения на сумму порядка одного миллиарда евро Фото: IMAGO/Sylvio Dittrich / www.imago-images.de / Global Look Press

Кража бриллиантов из «Зеленого свода»

В 2019 году из помещения «Зеленый свод», расположенного в Дрезденском дворце-резиденции, была совершена кража произведений искусства и ювелирных изделий. Общая стоимость похищенного составила порядка одного миллиарда евро.

В числе украденных ценностей оказались бриллиантовые гарнитуры, включая украшение с прославленным «Дрезденским белым бриллиантом». Стоимость пропавших ювелирных изделий была оценена в 113 миллионов евро.

В 2022 году правоохранительным органам удалось вернуть основную часть похищенных драгоценностей, однако некоторые предметы так и не были найдены. В 2023 году суд вынес приговоры участникам преступной группы.

Тысячелетние украшения на eBay

В 2023 году из фондохранилища Британского музея были похищены ценные артефакты. Среди исчезнувших предметов оказались золотые украшения, инкрустированные полудрагоценными камнями, изделия из стекла, а также геммы, датируемые периодом с XV века до нашей эры по XIX век нашей эры. По словам представителей музея, были украдены «небольшие объекты, находившиеся в запасниках музея и служившие предметом научных исследований», причем в последние годы они не экспонировались для широкой публики.