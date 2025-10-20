США не поддерживают план ЕС по использованию активов РФ для помощи Украине
США отказываются присоединиться к инициативам ЕС
США не поддержали инициативу Евросоюза по расширенному использованию замороженных российских активов для оказания финансовой поддержки Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров на минувшей неделе в Вашингтоне между представителями США и стран ЕС.
«Американская сторона выразила обеспокоенность возможными рисками для стабильности мирового рынка», — приводит агентство слова одного из собеседников. Другой источник охарактеризовал позицию США как «неопределенную на данном этапе».
ЕС, по данным издания, рассчитывал заручиться поддержкой остальных участников G7 для реализации своего плана. Речь идет о возможности использовать замороженные активы Центрального банка России в качестве залога для привлечения кредитов на сумму до 140 миллиардов евро (около 160 миллиардов долларов) в пользу Украины. В Евросоюзе считают, что согласованные действия западных стран увеличат объем доступных Украине ресурсов.
После начала специальной военной операции ЕС и страны G7 заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов евро, из которых свыше 200 миллиардов находятся в Евросоюзе. Ранее часть доходов от этих активов уже направлялась на поддержку Украины, в том числе на закупку вооружения и развитие оборонной промышленности. Москва неоднократно называла подобные меры незаконными и обещала принять, ответные шаги.
