Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии неуместными. Также она подчеркнула, что комментарии Каи Каллас сложно назвать полноценными заявлениями, поскольку они, по ее мнению, представляют собой набор отдельных мыслей без глубокого смысла.

«Я поняла, что читаю много ее сентенций, а умного в них ничего не нахожу. Мне кажется, это очередная неумная вещь, которую она ляпнула», — заявила официальный представитель российского МИД в интервью «Известиям».

Российский дипломат также усомнилась в профессионализме главы евродипломатии, отметив, что Каллас никогда не отличалась выдающимися дипломатическими качествами. Захарова выразила сомнение, что подобные высказывания были согласованы с венгерскими властями или санкционированы руководством Евросоюза. Ранее Кая Каллас уже подвергалась критике со стороны европейских дипломатов за излишнюю прямолинейность и категоричную риторику, особенно в вопросах, касающихся России. Ее стиль работы вызывал недовольство не только в ЕС, но и у представителей США, Индии и Китая, а также приводил к напряженности с руководством Евросоюза. Российские дипломаты также неоднократно отмечали неоднозначность и резкость высказываний Каллас.