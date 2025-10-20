От «Дома-2» до кукареканья и протекции Киркорова: кто такая певица MARGO

Марго Овсянникова — российская певица и блогер, известна под сценическим псевдонимом Margo Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Певица MARGO (Маргарита Овсянникова) за короткое время превратилась из бывшей участницы реалити-шоу в одну из самых обсуждаемых медиаперсон. Ее треки становятся вирусными, а скандалы множатся в геометрической прогрессии. Почему она называет себя «звездой номер один», как фаворитка Филиппа Киркорова умудрилась рассориться с половиной российского шоу-бизнеса и почему ее «кукареканье» вызывает такой ажиотаж — в материале URA.RU.

От Макеевки до «Дома-2»: как начиналась карьера Марго

Маргарита Александровна Овсянникова родилась 21 марта 1996 года в Макеевке Донецкой области. С детства она проявляла творческие способности: была солисткой народной студии современного танца «Родничок» и студии эстрадного пения «ГЛАСС». После школы девушка поступила в университет на специальность преподавателя английского языка, однако судьба привела ее совсем на другую дорогу.

Первые шаги в шоу-бизнесе Овсянникова сделала, выпустив трек «Под наркозом», но настоящая известность пришла к ней после участия в скандальном реалити-шоу «Дом-2». В октябре 2017 года она появилась на проекте и сразу заявила о себе как яркая участница, не стесняющаяся конфликтов. Через год, в октябре 2018-го, Маргарита покинула шоу и решила развивать музыкальную карьеру.

С детства Марго увлекалась танцами, была солисткой и состояла в народной студии современного танца «Родничок», а также в народной студии эстрадного пения «Глас» Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

Вскоре после ухода с телестройки Овсянникова выпустила трек и клип «Бомбовая», за которым последовали «Парень непростых кровей», «Стресс» и «Ты для меня все». В марте 2020 года она привлекла к съемкам в клипе «Виталий» резидента Comedy Club Антона Лирника. Амбициозная певица постепенно наращивала присутствие в медиапространстве, но настоящий взлет ее карьеры пришелся на 2023-2025 годы.

Филипп Киркоров и русская Мадонна: как поп-король стал продюсером MARGO

Певица Маргарита Овсянникова (MARGO) и певец Филипп Киркоров на торжественном ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2025» Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Судьбоносный поворот в карьере Овсянниковой произошел после знакомства с Филиппом Киркоровым. Как рассказывала сама певица в интервью «Комсомольской правде», поп-король увидел ее выступление и сразу заметил сходство с молодой Мадонной: «Несколько лет назад Филипп увидел меня на сцене, когда я танцевала, пела, и сказал: „Вы напоминаете мне Мадонну в молодые годы“. Так мы познакомились».

Сближение произошло во время совместной поездки в Горловку, недалеко от родной Макеевки певицы. По словам Марго, Киркоров согласился познакомиться с ее родителями, что стало началом их тесного сотрудничества.

Вскоре Овсянникова начала появляться на светских мероприятиях под руку с Киркоровым, что породило массу слухов. Поп-король открыто называл ее своей «музой» и «молодой Мадонной», особенно подчеркивая трудолюбие и энергию протеже. «В Мадонну по большому счету никто не верил. Она не Уитни Хьюстон как певица, не бог весть какая красавица, но она своим трудом взяла, измором, покорила весь мир. Марго — у нее очень много общего с Мадонной. Она очень много работает, очень много трудится», — заявлял Киркоров в разговоре с журналистами.

В шоу-бизнесе упорно циркулируют слухи, что Киркорова попросил поддержать Марго некий влиятельный бизнесмен, с которым у певицы может быть роман. Поговаривают даже о трехлетнем контракте на 200 миллионов рублей. Однако сама Овсянникова отрицает такие предположения, подчеркивая, что Филипп «не стал бы связываться с бездарностью» из соображений собственной репутации.

«Кукареку» — мем или гениальный пиар-ход

Певица Марго (Маргарита Овсянникова) на музыкальной премии 2020 года – «Heat Music Awards» Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Настоящий взрыв популярности Марго случился в конце августа 2025 года после выхода трека «Кукареку», записанного совместно с американским рэпером Lil Pump. Композиция с припевом «Ку-кукареку, кукареку, ку-кукареку, скыр, пыр, дыр» моментально стала вирусной и породила тысячи пародий и мемов.

История создания хита оказалась довольно прозаичной. По словам самой певицы, идея родилась спонтанно во время студийной сессии. «Мы уже собирались уходить из студии, я сказала, что нужно добавить вокала. Так как не было слов, решила пропеть просто на птичьем, это как бы со словами, но без них, типа ляляля, бубубу. Настя [креативный продюсер] спросила: „А можешь покукарекать?“. И когда я спела, мы поняли, это всех порвет», — рассказала Марго в интервью KP.RU.

Знакомство с американским рэпером Lil Pump произошло благодаря другому зарубежному исполнителю — Tyga, с которым Овсянникова встретилась после его московского концерта 31 мая 2025 года. В сети сохранилось видео их довольно неловкого общения, где Марго представляется как «очень известная звезда российского шоу-бизнеса» и предлагает записать совместный трек. Рэпер вежливо ответил «может быть, когда-нибудь», но, как утверждает сама певица, именно эта встреча открыла ей дорогу к сотрудничеству с Lil Pump.

Реакция публики на «Кукареку» оказалась предсказуемо полярной. Лариса Долина, услышав песню в «Шоу Воли», воскликнула: «Мама!» и поставила Марго «незачет». Но сама исполнительница невозмутима: «Хейт — это самый сильный бустер. Поэтому, ребят, если у вас нет хейта, вы что-то делаете не так. Это правда. Если у вас действительно нет негативных комментариев, значит, нет зависти, нет вот этой злости».

Скандалы как способ существования: с кем успела поссориться MARGO

Певица Марго (Маргарита Овсянникова) на премьере исторического блокбастера «Эль Турко» Фото: Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»

Конфликты для Марго Овсянниковой — не побочный эффект славы, а, похоже, сознательно выбранная стратегия продвижения. За короткое время она успела публично поссориться с внушительным списком звезд и медиаперсон.

На реалити-шоу «Мастер Игры», куда Овсянникова попала по рекомендации Киркорова, она устроила настоящую войну с остальными участниками. Особенно ожесточенным оказался конфликт с блогером Женей Ершовым, которого Марго назвала «балаболом» и заявила, что без отношений с Наташей Рудовой и Кариной Кросс он «неинтересен». В ответ Ершов буквально взорвался, осыпав певицу оскорблениями: «Если ты перегнешь палку, то я сделаю так, что ты чуть ли не с психическим отклонением отсюда уйдешь! Ты — просто конченая! Ничтожество! Проститутка будет мне тут что-то говорить?!».

Не менее напряженной оказалась стычка с Авророй Кибой, 19-летней избранницей Григория Лепса. Марго заявила, что ей «птичка нашептала» о том, как недавно Лепс появился на публике с другой женщиной. Киба отреагировала жестко: «Если ты еще раз откроешь рот и начнешь делать то, что ты делаешь не только по отношению ко мне, а вообще ко всем здесь, — я начну общаться с тобой совсем по-другому!».

Достойным внимания оказался и конфликт с Мариам Тилляевой, внучкой первого президента Узбекистана Ислама Каримова, которая назвала Овсянникову неискренней. Марго восприняла это как проявление высокомерия «принцессы», на что Тилляева философски заметила: «Я не думала, что окажусь в Марокко с вами, ребята, и с ней — в одной комнате. Я просто хотела быть в ООН, но как-то вот… оказалась здесь».

В списке «врагов» Марго также значатся Ольга Бузова и Ксения Бородина. О Бузовой она отзывалась пренебрежительно, противопоставляя собственный «профессионализм» ее дилетантизму: «Оля изначально врач? А, географ. А я по профессии артист. Я пою, танцую, играю». А в адрес недавно вышедшей замуж Бородиной Овсянникова не смогла сдержать сарказма, высмеяв подарок, который Ксения получила от супруга: «У Ксюши спросили: „А что Николай тебе на свадьбу подарил?“ — и знаете, что она ответила? Шины. На. Машину».

Отдельного упоминания заслуживает недавний конфликт с блогером Идой Галич. В октябре 2025 года в эфире шоу Басты Марго прокомментировала публикацию Галич, в которой та хвалилась съемкой клипа на песню «Последний раз я засыпаю с тобой» и намекала, что Овсянникова «выпивает последние соки» из энергии Киркорова. В ответ Марго заявила: «Я считаю, если ты берешь денежки за какую-то работу, то нужно уважать своего клиента. А если ты не хочешь работать с человеком, не бери с него деньги, потому что это выглядит реально, как кринж, когда ты поработал с человеком, а потом через четыре года решил сказать, что тебе что-то там не понравилось. Супер. Тогда верни деньги».

Егор Крид и Аристарх Венес: романтические интриги MARGO

Личная жизнь Марго — еще один источник постоянных обсуждений. Певица любит интриговать публику заявлениями о романах со знаменитостями, особенно когда эти заявления вызывают удивление у самих «избранников».

В феврале 2025 года Овсянникова туманно сообщила, что состоит в отношениях с «русским Джастином Бибером»: «Теперь мое сердце несвободно. Я посвятила свою новую песню I love you нашему русскому Джастину Биберу. <…> Я благодарна своему мужчине за то, что он меня поддерживает во всем».

А 19 октября на шоу «Звезды в Джунглях» на ТНТ она внезапно заявила о романе с Егором Кридом: «Егор Крид еще с 14 февраля икает! Я же еще 14 февраля ему песню посвятила и сказала, что мы встречаемся на красной дорожке. И он с тех пор икает. Я ему говорю: „Егор, ну все, теперь ты мой парень, мы встречаемся“. А он мне: „Факт“. Ну вот так мы и поговорили».

Участники шоу отнеслись к этому заявлению скептически, а некоторые даже «усомнились в адекватности» певицы. Однако интересно, что на том же проекте наблюдатели заметили «искру» между Марго и актером Аристархом Венесом. По сообщению издания «Стархит», певица станцевала на столе перед артистом: «Я танцевала, пела и иногда поглядывала на то, как Аристарх на меня смотрит». Венес, в свою очередь, признался, что Марго ему симпатична: «Ну мне нравится вообще. Выражение лица у нее такое».

Известно также, что Овсянникова ранее была замужем и имеет сына (родился 18 марта 2022 года). В интервью «Комсомольской правде» она рассказывала о материнстве: «Я считаю, что для того чтобы ребенок чувствовал себя нужным, счастливым и любимым, не нужно сутками сидеть с ним. Он у меня очень самостоятельный, прекрасно справляется со своим распорядком дня».

«Стыдобища редкая» или новый феномен? Как оценивают творчество MARGO

Сольную карьеру певицы MARGO начала, выпустив трек «Под наркозом» Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Творчество Марго вызывает крайне противоречивые реакции в профессиональном сообществе. Иосиф Пригожин, например, не скрывает своего негативного отношения к эпатажному стилю певицы. В интервью подкасту «ДаДа — НетНет» продюсер заявил: «Она так кукарекнула, что все услышали. Конечно, это не может не раздражать». Свою оценку песни «Кукареку» он выразил предельно ясно: «Для меня это кринж, это стыдобища редкая».

При этом Пригожин признал эффективность скандальной стратегии: «Черный пиар лучше, чем белый. С этой точки зрения она достигла успеха, но дальше за нее должен говорить музыкальный материал».