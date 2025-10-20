Мужчина ужарил ножом росгвардейца в Москве
20 октября 2025 в 21:19
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Москве сотрудник Росгвардии подвергся нападению со стороны мужчины, которого он остановил по подозрению в причастности к распространению наркотических веществ. Злоумышленник несколько раз нанес правоохранителю удары ножом. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Об этом сообщает СК.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал