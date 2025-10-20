США могут прекратить поставки авиазапчастей в КНР

По словам Трампа, именно США строит самолеты для Китая Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о возможности прекращения поставок авиационных запчастей в Китай. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Вашингтоне.

«Они пригрозили нам редкоземельными элементами, а я пригрозил им пошлинами, но я также мог бы угрожать многими другими вещами, например, самолетами. Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов», — сказал Трамп. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер также добавил, что именно США строит китайские самолеты. В частности, Boeing. По словам главы Белого дома, Вашингтон мог бы прекратить поставки запчастей в КНР.

