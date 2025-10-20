США могут прекратить поставки авиазапчастей в КНР
По словам Трампа, именно США строит самолеты для Китая
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о возможности прекращения поставок авиационных запчастей в Китай. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Вашингтоне.
«Они пригрозили нам редкоземельными элементами, а я пригрозил им пошлинами, но я также мог бы угрожать многими другими вещами, например, самолетами. Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов», — сказал Трамп. Его слова приводит РИА Новости.
Американский лидер также добавил, что именно США строит китайские самолеты. В частности, Boeing. По словам главы Белого дома, Вашингтон мог бы прекратить поставки запчастей в КНР.
В апреле власти Китая ввели запрет для национальных авиаперевозчиков на приобретение самолетов Boeing, а также авиационного оборудования и комплектующих, произведенных американскими компаниями. В результате введенных тарифов стоимость этой продукции выросла более чем в два раза. В ответ на данные меры Трамп заявил, что корпорация Boeing должна объявить Китаю дефолт за отказ выполнять ранее достигнутые договоренности о покупке воздушных судов, передает RT.
