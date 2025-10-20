Трамп не верит в победу Украины в конфликте с Россией
Однако при этом Трамп допустил, что возможность поражения Украины остается
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте с Россией. Об этом сообщил телеканал Fox News.
«Они (Россия — прим. URA.RU) все еще могут победить. Я не думаю, что это произойдет, но возможность остается. Я никогда не говорил, что они обязательно победят — я сказал, что у них есть шанс. Все может случиться. Вы знаете, война — очень странная вещь. Происходит много плохого, но происходит и много хорошего», — сказал Трамп в эфире Fox News.
Ранее американский лидер в интервью Fox News заявил, что конфликт на Украине приведет к потере ею части территорий. По мнению президента США, определенные регионы перейдут под контроль России, приводит слова Трампа 360.ru.
