Болгария готова предоставить Путину воздушный коридор в Венгрию

Болгария выразила готовность предоставить воздушный коридор для самолета президента России Владимира Путина, если в Будапеште состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев в эфире Болгарского национального радио (БНР).

«Когда прилагаются усилия для достижения мира, и если условием этого является встреча, то логично, чтобы такая встреча была организована всеми возможными способами… А как предполагается провести встречу, если один из участников не сможет приехать?» — сказал Георгиев. По словам министра, София считает логичным содействовать организации прямых переговоров между лидерами, если это необходимо для мирного процесса.

Ранее состоялся телефонный разговор между президентами России и США — он стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и перспективы деэскалации конфликта в регионе. По итогам разговора Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным лично в Будапеште, чтобы продолжить диалог и обсудить возможные пути урегулирования кризиса.

