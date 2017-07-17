Посольство Украины в Минске направило в МИД Белоруссии ноту протеста из-за показа в городских кинотеатрах трейлера российского фильма «Крым».
Как рассказал представитель пресс-службы посольства, нота передана в пятницу, 14 июля, и ответа от белорусской стороны пока не было, сообщает «Газета.Ru».
Кинолента «Крым» — художественный фильм, действие которого разворачивается на фоне Крымской весны 2014 года. Фильм снят в России и основан на реальных событиях, уточняет «Федеральное агентство новостей». Кинолента выйдет в прокат в кинотеатрах Белоруссии в сентябре 2017 года.
По словам крымского политолога Владимира Джаралла, сейчас вопросом остается лишь то, как Минск отреагирует на запрос украинской стороны. В администрации Лукашенко вполне могут отказать Киеву. Если это будет так, то Минск постарается сделать это в наиболее корректной и мягкой форме. «Так, там вполне могут заявить, что фильм „Крым“ — просто произведение массового искусства, а значит, предъявлять к нему какие-то политические претензии невозможно», — пояснил изданию политолог.
Белорусский политолог Алексей Дерзмант в беседе с «Национальной службой новостей» заявил, что Белоруссии будет все сложнее удерживать нейтральную позицию в вопросе российско-украинских отношений.
Но при этом отметил, что каких-либо серьезных мотивов и причин для возникновения конфликта нет, так как позиция президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении Крыма не изменилась: «Де-факто, он как бы утверждает, что Крым является российским, де-юре все, что происходило после свержения Януковича, незаконно, начиная с госпереворота. Но поскольку это уже произошло, он говорит: «Да, Украина Крым утратила, но она за него не сражалась. Соответственно, он не украинский».