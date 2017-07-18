Сбербанк поддержал создание новой банковской ассоциации

03:49 18 июля 2017 0

Герман Греф считает, что российским банкам необходимо создать новую структуру Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Сбербанка Герман Греф поддержал идею создания в России новой банковской ассоциации. Об этом сообщает газета «Известия».

«Готовы поддержать банки, чтобы создать другую ассоциацию, где будет принцип сменяемости, где отражение интересов членов сообщества превалировало бы над интересами отдельных лидеров», — заявил Герман Греф. По его словам, выход ведущих финансовых организаций из Ассоциации российских банков (АРБ) закономерен, поскольку в последние годы АРБ перестала отвечать интересам участникам, превратившись в инструмент пиара для ее несменяемого руководства.



Напомним, что в понедельник, 17 июля крупнейшие банки России, среди которых — ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Газпромбанк, банк «Открытие» и Бинбанк, заявили о своем выходе из АРБ.