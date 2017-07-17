20:01 17 июля 2017 0

Ведущие банки страны разругались со своим руководством Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

О выходе из Ассоциации российских банков (АРБ) заявили в понедельник, 17 июля, Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, Газпромбанк, банк «Открытие» и Бинбанк. В совместном заявлении они указали, что президент АРБ Гарегин Тосунян принимает единоличные решения, которые носят откровенно популистский характер.

В заявлении, которое подписали руководители ведущих банков страны говорится, что эффективность АРБ снижается, при этом конструктивный диалог внутри банковского сообщества заменяется «многочасовыми речами», пишет RNS. Они говорят о том, формируемые в Ассоциации в настоящее время позиции, выводы и оценки не отражают реального мнения всех участников рынка. Это, по их мнению, подрывает доверие и деловое партнерство между кредитными организациями, а также мешает взаимодействию с Банком России и госорганами.

Банки отметили, что планируют выбрать новый формат взаимодействия, не исключающий, в том числе, создание нового профессионального объединения, уточняет «Национальная служба новостей».

В пресс-службе «Альфа-банка», пояснили, что во многом такая ситуация сложилась из-за неудовлетворительной работы руководства АРБ, пишет «Федеральное агентство новостей». Гарегин Тосунян по словам заявителей, принимает единоличные популистские решения, что препятствует спокойному и взвешенному диалогу между ним и кредитными организациями, а также тормозит дальнейшее развитие ассоциации.

В свою очередь в АРБ прокомментировали, что заявления о выходе будут рассмотрены на Совете Ассоциации, пишет телеканал 360.