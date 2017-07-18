{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 июля 2017
Главные новости Москвы
15:25  18 июля 2017 3

В американских домах престарелых включают уроки безопасного секса. ВИДЕО

Открытая лицензия от 09.09.2016. Пенсионеры, шляпа, пенсионеры на скамейке, виды
Престарелым расскажут о современных методах контрацепцииФото: pixabay.com © URA.RU

Хостинг видео для взрослых PornHub подготовил выпуск видеоуроков безопасного секса для пожилых людей. О том, как доставлять друг другу удовольствие и при этом не перетруждаться, а также не заразиться венерическими заболеваниями, рассказывает Нина Хартли, популярная порноактриса из категории «зрелых».

Распространять видеоуроки будут на DVD и кассетах в домах престарелых. Нина Хартли рассказывает людям старше 65 лет доступно о современных методах контрацепции, пишет портал Life.ru. Как уточняет издание, таким образом популярный сайт для взрослых намерен бороться с хламидиозом среди пожилых людей. Как утверждают врачи, в последнее время уровень этого заболевания вырос на 65%.

Ранее Pornhub назвал самые частые ошибки любителей порно. Среди них распространена опечатка в самом слове «порно» в его английском написании.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров