Хостинг видео для взрослых PornHub подготовил выпуск видеоуроков безопасного секса для пожилых людей. О том, как доставлять друг другу удовольствие и при этом не перетруждаться, а также не заразиться венерическими заболеваниями, рассказывает Нина Хартли, популярная порноактриса из категории «зрелых».
Распространять видеоуроки будут на DVD и кассетах в домах престарелых. Нина Хартли рассказывает людям старше 65 лет доступно о современных методах контрацепции, пишет портал Life.ru. Как уточняет издание, таким образом популярный сайт для взрослых намерен бороться с хламидиозом среди пожилых людей. Как утверждают врачи, в последнее время уровень этого заболевания вырос на 65%.
Ранее Pornhub назвал самые частые ошибки любителей порно. Среди них распространена опечатка в самом слове «порно» в его английском написании.