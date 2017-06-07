02:56 07 июня 2017 0

Как выяснилось, даже само слово porn пользователи пишут с ошибкой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Один из самых крупных в мире порноресурсов Pornhub составил рейтинг наиболее распространенных опечаток, которые появляются в поисковых запросах на сайте. Рейтинг касается англоязычных пользователей, заходящих на сайт с территории США.

Как сообщает «RT на русском» по материалам Pornhub, наиболее распространена опечатка в самом слове «порно» в его английском написании. Так, в 16 штатах посетители чаше всего набирают в поисковом запросе porm вместо porn.

Фото: Twitter

Чуть реже ошибаются в написании запроса те, кто ищет hentai и lesbian: у них обычно выходит henti и lebsiam.

Замыкают список cartoon, threesome, ebony, amateur, compilation и filipino.

Полную информацию о рейтинге ошибок и опечаток администраторы Pornhub опубликовали у себя на сайте.