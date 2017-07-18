21:36 18 июля 2017 1

На выставке ЕВРАЗ подписал четыре соглашения о развитии производства Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

ЕВРАЗ подписал четыре соглашения о развитии производства на международной промышленной выставке «Иннопром-2017». Как отметили на предприятии, документы подписаны как с российскими предприятиями, так и с компаниями из Японии и Белоруссии.

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Максим Андриасов провел экскурсию по стенду предприятия министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Чиновника заинтересовала продукция компании, в том числе и новые железнодорожные колеса для скоростного движения.

Спустя некоторое время старший советник президента РЖД Валентин Гапанович и управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев подписали технический протокол об изменении технологии нанесения маркировки колес. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе предприятия, комбинат будет поставлять на внутренний рынок колеса, маркированные холодным способом, что позволит увеличить количество обточек колеса и продлить срок его службы. При этом у уральского завода уже есть опыт поставок колес с холодной маркировкой на рынок Европы и Северной Америки.

1/3 Стенд ЕВРАЗа заинтересовал главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Трехстороннее соглашение между ЕВРАЗ НТМК, японской компанией NIPPON STEEL и ЗАО «Машпром» определяет намерения по сотрудничеству в области развития коксохимического производства на нижнетагильском комбинате, уточнили в компании.

Максим Андриасов и гендиректор компании «ВИСТ Групп» Дмитрий Владимиров подписали соглашение о внедрении на ЕВРАЗ КГОКе системы диспетчеризации горно-транспортного оборудования. Благодаря нововведению техника предприятия будет оснащена специальными бортовыми компьютерами и различными датчиками и устройствами высокоточного геопозиционирования, что обеспечит рост производительности и повысит безопасность. Также современные системы автоматической диспетчеризации позволят увеличить эффективность работы железнодорожного транспорта.

В рамках «Иннопрома» был заключен меморандум о сотрудничестве и поставке новой карьерной техники мощностью 220 тонн на Качканарский ГОК. Документ подписали управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, генеральный директор ОАО «БелАЗ» Петр Пархомчик, генеральный директор ООО «БелТрансЛогистик» Михаил Дубасов.