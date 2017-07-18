{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Свердловской области
21:36  18 июля 2017 1

«Иннопром» прошел с пользой для дела. Свердловские предприятия ЕВРАЗа заключили на выставке важные соглашения. ФОТО

На выставке ЕВРАЗ подписал четыре соглашения о развитии производстваФото: пресс-служба ЕВРАЗ

ЕВРАЗ подписал четыре соглашения о развитии производства на международной промышленной выставке «Иннопром-2017». Как отметили на предприятии, документы подписаны как с российскими предприятиями, так и с компаниями из Японии и Белоруссии.

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Максим Андриасов провел экскурсию по стенду предприятия министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Чиновника заинтересовала продукция компании, в том числе и новые железнодорожные колеса для скоростного движения.

Спустя некоторое время старший советник президента РЖД Валентин Гапанович и управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев подписали технический протокол об изменении технологии нанесения маркировки колес. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе предприятия, комбинат будет поставлять на внутренний рынок колеса, маркированные холодным способом, что позволит увеличить количество обточек колеса и продлить срок его службы. При этом у уральского завода уже есть опыт поставок колес с холодной маркировкой на рынок Европы и Северной Америки.

1/3
Стенд ЕВРАЗа заинтересовал главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Трехстороннее соглашение между ЕВРАЗ НТМК, японской компанией NIPPON STEEL и ЗАО «Машпром» определяет намерения по сотрудничеству в области развития коксохимического производства на нижнетагильском комбинате, уточнили в компании.

Максим Андриасов и гендиректор компании «ВИСТ Групп» Дмитрий Владимиров подписали соглашение о внедрении на ЕВРАЗ КГОКе системы диспетчеризации горно-транспортного оборудования. Благодаря нововведению техника предприятия будет оснащена специальными бортовыми компьютерами и различными датчиками и устройствами высокоточного геопозиционирования, что обеспечит рост производительности и повысит безопасность. Также современные системы автоматической диспетчеризации позволят увеличить эффективность работы железнодорожного транспорта.

В рамках «Иннопрома» был заключен меморандум о сотрудничестве и поставке новой карьерной техники мощностью 220 тонн на Качканарский ГОК. Документ подписали управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, генеральный директор ОАО «БелАЗ» Петр Пархомчик, генеральный директор ООО «БелТрансЛогистик» Михаил Дубасов.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров