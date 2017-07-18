22:34 18 июля 2017 0

Пострадавшим от теракта в метро до сих пор не заплатили Фото: Владимир Андреев © URA.RU

До сих пор более 25 человек пострадавших при теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля не получили компенсацию за вред здоровью и моральный ущерб. Власти не торопятся проводить экспертизу и оценивать их состояние здоровья, стараясь «сэкономить бюджет».

Одна из пострадавших, психолог Надежда Соседова, чудом выжившая после взрыва и пролежавшая пять дней в больнице, в итоге была признана здоровой, пишет «Комсомольская правда». Сразу после выписки из больницы она уехала подальше из города в отпуск. чтобы забыть об ужасе, но когда вернулась, выяснилось, что власти ее в расчет решили не брать. От метрополитена ей заплатили тысячу рублей, хотя женщина страдает от клинической депрессии. Ранее об этой компенсации написал известный блогер Рустем Адагамов, чем вызвал возмущение в соцсетях.

Петербурженка Наталья Власина добивается увеличения компенсации для 18-летнего сына Саши, у которого в теле оказалось множество осколков (он стоял всего в двух метрах от смертника). Один из осколков застрял всего в пяти миллиметрах от сонной артерии. Врачи ждут, пока осколок полностью закапсулируется, чтобы можно было извлечь его без риска. Выплатили семье 451 тысячу рублей, записав в заключении, что вред здоровью нанесен незначительный. При этом парня даже не вызывали на экспертизу, а лишь ограничились выпиской из больницы.

Наталья Власина рассказала, что чиновники мэрии с не даже разговаривать не хотели. «Девушка на том конце провода заявила, что мы слишком много хотим, и вообще, мол, скажите спасибо, что вам руку-ногу не оторвало! — вспоминает разговор мать потерпевшего парня. — Мне кажется, власти с самого начала пытались дать по минимуму, отделаться от нас. Так сказать, сэкономить бюджетные деньги». Чиновники изменили свое отношение к семье после того, как Наталья побывала на приеме у следователей. Выяснилось, что Саше по закону полагаются выплаты в два раза больше.

Подобных историй у адвоката Александры Шнайдрук, которая помогает жертвам теракта, накопилось уже 25 штук. «все потому, что травмы их по медицинским стандартам не „дотягивают“ даже до легкого вреда здоровью. И ничего, что им несколько минут пришлось провести во взорванном вагоне, а потом искать выход, перешагивая через трупы», — говорит защитница потерпевших в теракте, которой теперь приходится их защищать от самоуправства чиновников.

Врыв в питерской подземке произошел 3 апреля во время визита в город президента России Владимира Путина. Жертвами теракта стали 15 человек, включая смертника, более 100 получили ранения различной степени тяжести.