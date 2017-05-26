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26 мая 2017
19:26  26 мая 2017 1

Издевательский размер компенсации пострадавшей из-за теракта в метро Петербурга шокировал соцсети

Теракт в Санкт-Петербурге (перезалил). Санкт-Петербург, мемориал, метро, сенная площадь, цветы, свечи, теракт
Власть стала забывать о жертвах терактаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Известный блогер Рустем Адагамов опубликовал в своем «Твиттере» информацию о размере компенсации одной из пострадавших во время теракта в метрополитене в Санкт-Петербурге, который произошел в начале апреля этого года.

Как выяснилось, женщине заплатили всего 1 тысячу рублей, а сама пострадавшая официально была названа «выгодоприобретателем». На сумму компенсации ополчились пользователи социальных сетей.

«Просто перевели штраф студента, который один раз проехался на автобусе с просроченным проездным», — высказал мнение rustySasha.

«Да этого даже не хватит на возможно необходимые лекарства!» — заявил Holy Blondy Polly.

Напомним, что взрыв в питерской подземке произошел 3 апреля во время визита в город президента России Владимира Путина. Жертвами теракта стали 15 человек, включая смертника, более 100 получили ранения различной степени тяжести.

Лев Истомин
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