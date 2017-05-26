19:26 26 мая 2017 1

Власть стала забывать о жертвах теракта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Известный блогер Рустем Адагамов опубликовал в своем «Твиттере» информацию о размере компенсации одной из пострадавших во время теракта в метрополитене в Санкт-Петербурге, который произошел в начале апреля этого года.

Как выяснилось, женщине заплатили всего 1 тысячу рублей, а сама пострадавшая официально была названа «выгодоприобретателем». На сумму компенсации ополчились пользователи социальных сетей.

«Просто перевели штраф студента, который один раз проехался на автобусе с просроченным проездным», — высказал мнение rustySasha.

«Да этого даже не хватит на возможно необходимые лекарства!» — заявил Holy Blondy Polly.

Напомним, что взрыв в питерской подземке произошел 3 апреля во время визита в город президента России Владимира Путина. Жертвами теракта стали 15 человек, включая смертника, более 100 получили ранения различной степени тяжести.