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19 июля 2017
11:22  19 июля 2017 4

Половина свердловчан считают, что живут среди наркоманов

Совещание с Евгением Куйвашевым в
Свердловчане считают уровень наркомании в регионе очень высокимФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Около 50% жителей Свердловской области считают, что живут среди наркоманов. По данным опроса Федеральной службы охраны (ФСО), 49% свердловчан считают уровень этой проблемы в регионе очень высоким.

ФСО провела опрос россиян на тему наркомании. Исследования показали, что 31% граждан страны считают уровень распространения наркомании в их регионе «высоким» или «очень высоким». Больше всего эта проблема беспокоит жителей Свердловской и Омской областей (49 и 48% соответственно). По мнению врача врача-нарколога Алексея Казанцева, данные показатели можно объяснить тем, что Свердловская и Омская области находятся ближе к Таджикистану, Афганистану и Китаю, откуда поступают наркотики, пишет Life.ru.

Высокие показатели также в Северо-Кавказском федеральном округе — 31%, Центральном — 29,8%, Приволжском — 28,6%, Дальневосточном — 28,2%, Северо-Западном — 26,1% и Южном — 25%.

Главной причиной распространения наркотиков большинство опрошенных (53%) считают влияние окружения, а также «отсутствие кружков» (35%) и «кризис морали» (34%).

Дарья Александрович
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