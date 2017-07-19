Половина свердловчан считают, что живут среди наркоманов

Около 50% жителей Свердловской области считают, что живут среди наркоманов. По данным опроса Федеральной службы охраны (ФСО), 49% свердловчан считают уровень этой проблемы в регионе очень высоким.
ФСО провела опрос россиян на тему наркомании. Исследования показали, что 31% граждан страны считают уровень распространения наркомании в их регионе «высоким» или «очень высоким». Больше всего эта проблема беспокоит жителей Свердловской и Омской областей (49 и 48% соответственно). По мнению врача врача-нарколога Алексея Казанцева, данные показатели можно объяснить тем, что Свердловская и Омская области находятся ближе к Таджикистану, Афганистану и Китаю, откуда поступают наркотики, пишет Life.ru.
Высокие показатели также в Северо-Кавказском федеральном округе — 31%, Центральном — 29,8%, Приволжском — 28,6%, Дальневосточном — 28,2%, Северо-Западном — 26,1% и Южном — 25%.
Главной причиной распространения наркотиков большинство опрошенных (53%) считают влияние окружения, а также «отсутствие кружков» (35%) и «кризис морали» (34%).