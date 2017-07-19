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19 июля 2017
17:28  19 июля 2017 1

Выдает себя поведением. В Сибири мужчину не взяли на работу из-за закона о гей-пропаганде

Открытая лицензия 09.06.2015. Геи., геи, гейпарад
В Омске нарушили права геяФото: Guillaume Paumier/Flickr

Житель Омска Эдуард Завьялов подал в суд на руководство магазина спортивного питания Hardcore после того, как его отказались брать на работу из-за нетрадиционной ориентации.

По словам Завьялова, в официальном отказе написано, что своим поведением и вызывающим нарядом мужчина показывает, что он гей, пропагандируя нетрадиционные сексуальные отношения, пишет omskinform.ru.

Также в документе за подписью начальника отдела кадров Наталии Чернорай указано, что во время собеседования Завьялов не отрицал факт своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Поэтому на должность продавца-консультанта его взять не могут, чтобы исключить пропаганду гомосексуализма среди молодежи.

В ответ несостоявшийся работник торговой сети обратился в суд, первое заседание которого назначено на 24 июля. Отметим, что в ТК РФ нет прямого запрета брать на работу геев.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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