Житель Омска Эдуард Завьялов подал в суд на руководство магазина спортивного питания Hardcore после того, как его отказались брать на работу из-за нетрадиционной ориентации.
По словам Завьялова, в официальном отказе написано, что своим поведением и вызывающим нарядом мужчина показывает, что он гей, пропагандируя нетрадиционные сексуальные отношения, пишет omskinform.ru.
Также в документе за подписью начальника отдела кадров Наталии Чернорай указано, что во время собеседования Завьялов не отрицал факт своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Поэтому на должность продавца-консультанта его взять не могут, чтобы исключить пропаганду гомосексуализма среди молодежи.
В ответ несостоявшийся работник торговой сети обратился в суд, первое заседание которого назначено на 24 июля. Отметим, что в ТК РФ нет прямого запрета брать на работу геев.