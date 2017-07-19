{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,24
Динамика за 2 недели
Евро 68,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 июля 2017
Главные новости Москвы
22:47  19 июля 2017 6

Россия вошла в пятерку худших для пенсионеров стран

Открытая лицензия от 09.09.2016. Пенсионеры, пенсионеры, бабушка, старики, дедушка, трость
Быть пенсионером в России непростоФото: pixabay.com © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
все новости сюжета

Россия вошла в пятерку худших стран по уровню жизни пожилых граждан. Глобальный пенсионный индекс составила инвестиционная компания Natixis Global Asset Management.

В списке 2017 года Россия оказалась лишь на 40-м месте из 43 возможных, пропустив вперед Китай, Мексику и Турцию. Позади РФ расположились Греция, Индия и Бразилия. Отметим, что за год место России в Глобальном рейтинге не изменилось — в 2016 году она также занимала 40-е место, однако ее общий балл снизился с 46 до 45% из 100% возможных.

Отметим, что пятерку лучших стран для жизни пенсионеров составили Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия, пишет РБК.

При расчете рейтинга во внимание принимаются 18 показателей, распределенных по четырем подындексам, среди которых пенсионные финансы, материальный достаток, качество жизни и состояние здоровья.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров