Россия вошла в пятерку худших стран по уровню жизни пожилых граждан. Глобальный пенсионный индекс составила инвестиционная компания Natixis Global Asset Management.
В списке 2017 года Россия оказалась лишь на 40-м месте из 43 возможных, пропустив вперед Китай, Мексику и Турцию. Позади РФ расположились Греция, Индия и Бразилия. Отметим, что за год место России в Глобальном рейтинге не изменилось — в 2016 году она также занимала 40-е место, однако ее общий балл снизился с 46 до 45% из 100% возможных.
Отметим, что пятерку лучших стран для жизни пенсионеров составили Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия, пишет РБК.
При расчете рейтинга во внимание принимаются 18 показателей, распределенных по четырем подындексам, среди которых пенсионные финансы, материальный достаток, качество жизни и состояние здоровья.