Глава Укрэнерго призвал украинцев экономить на электричестве

Украина сталкивается с регулярными блэкаутами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На восстановление работы украинской энергосистемы после ударов ВС России потребуется несколько недель, поэтому граждан призывают экономит на электричестве. Об этом сообщил глава национальной энергокомпании «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

«Для того, чтобы улучшить ситуацию, работают бригады энергетиков, но ситуация довольно тяжелая. Единственным средством улучшения ситуации является уже изменение поведения наших потребителей», — подчеркнул Зайченко в эфире украинского информационного телемарафона. По его словам, текущая ситуация с подачей электроэнергии в стране «достаточно сложная»: вместо ранее анонсированных 4–8 часов, продолжительность веерных отключений сейчас достигает 12–16 часов.

Министерство обороны России ранее сообщило, что российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ. Впоследствии исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Украины Анатолий Замулко заявил, что вследствие этих атак стране пришлось сократить выработку электроэнергии на атомных электростанциях.

Продолжение после рекламы