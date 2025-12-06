Шоу «Браво Бис!» 6 декабря: кто победил в пятом выпуске

Члены жюри выбрали четырех участников в пятом выпуске Фото: Пресс-служба НТВ

6 декабря на НТВ состоялся пятый выпуск шоу «Браво! Бис!», где 10 артистов боролись за место в полуфинале. Участники исполнили кавер-версии популярных композиций и получили оценки жюри. Однако только четверо из них продолжат участие в проекте. О том, как прошло шоу и кто прошел дальше, — в материале URA.RU.

Правила шоу «Браво! Бис!»

Проект предоставляет шанс вновь выйти на сцену артистам, которые в прошлом уже завоевывали любовь зрителей, но со временем утратили былую популярность. Название шоу отсылает к аплодисментам, которыми отмечается их заслуженное возвращение.

Всего в программе задействовано 50 вокалистов. В каждом выпуске выступают по 10 участников, исполняющих кавер-версии известных композиций. Для попадания в «зону ожидания» участнику необходимо получить одобрение как минимум трех из четырех членов жюри. В полуфинал в итоге проходят только четверо артистов из общего числа отобранных.

В жюри: Игорь Крутой, Игорь Николаев, Александр Панайотов и Валерия. Ведущая шоу Лера Кудрявцева обладает правом решающего голоса в полуфинале.

Кто участвовал в пятом выпуске шоу «Браво! БИС!»

Александр Панайотов вошел в жюри шоу Фото: пресс-служба НТВ

Юлия Плаксина — участница конкурса «Новая волна», шоу «Главная сцена» и проекта «Голос» в 2021 году.

— участница конкурса «Новая волна», шоу «Главная сцена» и проекта «Голос» в 2021 году. Алексей Хворостян — участник «Фабрики звезд-6».

— участник «Фабрики звезд-6». Анна Салтыкова — участница шоу «Новая Фабрика звезд» на МУЗ-ТВ.

— участница шоу «Новая Фабрика звезд» на МУЗ-ТВ. Катерина Балыкбаева — участница шоу «Голос» в 2016 году, шоу «Три аккорда в 2015 году.

— участница шоу «Голос» в 2016 году, шоу «Три аккорда в 2015 году. Гела Гуралиа — финалист музыкального телепроекта «Голос» в 2013 году

— финалист музыкального телепроекта «Голос» в 2013 году Виктория Соломахина — участница шоу «Голос. Дети» в 2014 году и шоу «Голос» в 2023 году.

— участница шоу «Голос. Дети» в 2014 году и шоу «Голос» в 2023 году. Андрей Давинчи — участник шоу «СТС зажигает суперзвезду», шоу талантов «Фактор А», шоу «Голос», «Битва каверов» в 2023 году.

— участник шоу «СТС зажигает суперзвезду», шоу талантов «Фактор А», шоу «Голос», «Битва каверов» в 2023 году. Александра Балакирева — финалистка пятого сезона проекта «Фабрика», участница шоу «Главная сцена»

— финалистка пятого сезона проекта «Фабрика», участница шоу «Главная сцена» Ернар Садирбаев — участвовал в международном конкурсе «Славянский базар» и проекте "Голос" в 2021 году.

— участвовал в международном конкурсе «Славянский базар» и проекте "Голос" в 2021 году. Григорий Юрченко — участник шоу «Хочу к Меладзе».

Как выступили участники пятого выпуска шоу «Браво! Бис!»

Анна Плаксина — «Feeling Good»

Анна Плаксина исполнила песню Нины Симон «Feeling Good». Жюри единогласно поддержали ее выступление, нажав на зеленые кнопки. Зрители в зале тоже остались в восторге от номера, аплодируя и крича: «Браво!». Валерия заинтересовалась творчеством певицы, пообещав послушать ее песни. Игорь Крутой заявил, что хотел бы услышать песни в исполнении Плаксиной на русском языке.

Алексей Хворостян — «Песня о далекой Родине»

Алексей Хворостян исполнил «Песню о далекой Родине» из фильма «Семнадцать мгновений весны». Члены жюри долго не решались нажать зеленые кнопки. Валерия отметила, что на протяжении всего номера сильно переживала за артиста. По ее словам, на сцене он чувствовал себя не вполне уверенно, и не все в выступлении удалось.

Игорь Николаев рекомендовал Алексею тщательнее заучивать текст исполняемой песни и выбирать для выхода на сцену те композиции, которые ранее принесли ему известность. Александр Панайотов кнопку нажимать не стал, пожелав Алексею удачи.

Анна Салтыкова — «Apres moi»

Александр Панайотов критически оценил номер Анны, указав на недостаточную вокальную подготовку и отсутствие уверенности. По его словам, в исполнении заметны дрожание голоса и неточные ноты.

Валерия, напротив, высоко оценила выступление. Певица подчеркнула, что ей понравились и сам номер, и манера подачи. Игорь Крутой также отметил, что номер произвел на него сильное впечатление. Игорь Николаев обратил внимание на то, что часть композиции была исполнена на русском языке, однако при этом у артистки сохранялся акцент.

Катерина Балыкбаева — «Старый друг»

Ее номер первый в этом выпуске получил одобрение Александра Панайотова. По его словам, Екатерина Балыкбаева продемонстрировала уверенное вокальное исполнение и глубокое понимание смыслового содержания песни.

Игорь Крутой отметил высокий уровень ее выступления. Валерия охарактеризовала Екатерину как настоящего мастера своего дела, а Игорь Николаев подчеркнул, что считает Балыкбаеву профессиональной певицей.

Гела Гуралиа — «When you tell me that you love me»

После этого выступления Игорь Крутой выразил мнение, что для дальнейшего профессионального роста Геле необходим продюсер, способный содействовать развитию его карьеры. Александр Панайотов выразил надежду, что участие в нынешнем проекте позволит исполнителю привлечь новую аудиторию и расширить круг поклонников.

Валерия охарактеризовала Гелу Гуралиа как яркую и одаренную личность. Игорь Николаев поддержал позицию Игоря Крутого, подчеркнув значимость подбора грамотных продюсеров для успешного развития карьеры исполнителя.

Виктория Соломахина — «Перышко»

После выступления Виктории зал поднялся со своих мест и долго аплодировал, а Александр Панайотов, не скрывая эмоций, воскликнул: «Браво!».

Игорь Крутой посоветовал участнице и в дальнейшем придерживаться выбранной манеры исполнения, отметив, что ее тембр и диапазон голоса позволяют это делать максимально выразительно. По словам Александра Панайотова, Виктория Соломахина продемонстрировала безупречное вокальное исполнение, не допустив ни одной фальшивой ноты. Певица Валерия охарактеризовала ее выступление как красивое и профессиональное.

Андрей Давинчи — «Кому, зачем?»

Андрей Давинчи спел песню Ирины Дубцовой Фото: пресс-служба НТВ

Александр Панайотов пожелал Андрею дальнейших творческих успехов. По словам Игоря Крутого, у него имеются все предпосылки для того, чтобы стать востребованным и популярным артистом.

Певица Валерия также пожелала Андрею Давинчи удачи. Игорь Николаев отметил, что его удивило решение исполнить адаптированную женскую композицию при наличии собственного сильного репертуара.

Александра Балакирева — «It's oh so quiet»

Во время выступления на сцене участница разыграла небольшой театрализованный номер. Игорь Николаев охарактеризовал Сашу как яркую и одаренную личность, подчеркнув, что выбранная композиция ей очень идет. По его словам, номер получился удачным. Валерия отметила, что выступление произвело на нее сильное впечатление. Игорь Крутой пожелал участнице продолжать профессиональный рост и пробовать себя в различных творческих направлениях.

Ернар Садирбаев — «Маленький принц»

Александр Панайотов отметил, что выступление произвело на него сильное впечатление. Он признался, что певец буквально ошеломил его своим вокалом. Игорь Николаев подчеркнул, что получил истинное удовольствие от прослушивания и поблагодарил певца за выступление.

Григорий Юрченко — «Нас бьют, мы летаем»

Жюри высоко оценило выступление Григория Юрченко Фото: пресс-служба НТВ

По словам Валерии, Григорий обладает выдающейся харизмой и ярко выраженными артистическими качествами. Александр Панайотов отметил благозвучный тембр голоса исполнителя и рекомендовал ему параллельно заниматься чтением стихов. Игорь Николаев подчеркнул, что Григорий Юрченко осознает смысл исполняемых им песен, что имеет принципиальное значение для профессионального артиста.

Итоги пятого выпуска «Браво! Бис!»

Жюри определило четверых полуфиналистов:

Александр Панайотов выбрал Ернара Садирбаева,

Валерия выбрала Анну Салтыкову,

Игорь Николаев выбрал Андрея Давинчи,

Игорь Крутой выбрал Викторию Соломахину и предложил участие в конкурсе «Новая волна».