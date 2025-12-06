Кирилл Дмитриев согласился с Маском, что Европа несется к забвению

Глава РФПИ усилил тезис Маска о судьбе Европы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поддержал оценку Илона Маска о движении европейской цивилизации к забвению. Российский представитель усилил формулировку американского предпринимателя, заявив, что Европа не просто «идет», а «несется» к нему.

«Не просто идет, а несется. Евросоюз представляет собой „бюрократического монстра“», — написал Дмитриев в соцсетях.

Поводом для комментариев Дмитриева стала дискуссия, начатая после высказывания одного из основателей компании Palantir Джо Лонсдейла о вымирании европейской цивилизации. Илон Маск, согласившись с этим, назвал Европу идущей «как лунатик к забвению». Дмитриев также прокомментировал факт давления Еврокомиссии на Маска в августе 2024 года с требованием цензурировать интервью Дональда Трампа, задавшись вопросом о причинах нападок ЕС на обоих.

Продолжение после рекламы