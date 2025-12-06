Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

The Sunday Times: визит Путина в Индию показал провал усилий по изоляции РФ

07 декабря 2025 в 01:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Владимир Путин завершил двухдневный визит в Индию

Владимир Путин завершил двухдневный визит в Индию

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Поездка президента России Владимира Путина в Индию наглядно показала, что усилия Запада по международной изоляции РФ безрезультатны. Такое мнение озвучили в Британии.

«В то время как в самой Европе и (в отношениях — прим. URA.RU) между европейскими странами и США возникают разногласия (по поводу Украины — прим. URA.RU), [президент РФ Владимир] Путин подсвечивает провал западных усилий по изоляции России. В четверг он приехал с государственным визитом в Индию. Его встретили с большой помпой и фанфарами, а премьер-министр Нарендра Моди обнял его», — указано в публикации еженедельника The Sunday Times.

Накануне визита Путина в Индию послы Германии, Франции и Великобритании опубликовали в индийской газете статью, в которой возложили на Россию ответственность за конфликт на Украине, не упомянув позицию Дели, отмечает RT. В Индии это сочли вмешательством во внутреннюю политику, однако власти не позволили инциденту повлиять на переговоры, подчеркнув значимость сохранения стратегического партнерства с Москвой и курса на углубление сотрудничества, несмотря на давление, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал