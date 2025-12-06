Россияне требуют у Тома Холланда вернуть деньги Долиной

На фоне скандала с недвижимостью Долиной в России продолжают рождаться новые мемы Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Российские пользователи атаковали страницу актера Тома Холланда в соцсетях, оставляя многочисленные комментарии о скандале с артисткой Ларисой Долиной. Поводом стало изображение фейкового паспорта, который показали в эфире Первого канала. Мошенники, обманувшие певицу, использовали фото актера из «Человека паука».

После этого пользователи из России начали массово писать под публикациями Тома Холланда, требуя вернуть деньги певице или интересуясь, зачем он якобы «обманул» артистку. Так, на тему скандала с недвижимостью родился очередной мем: «Человек-жулик, верни деньги Долиной», — пишут комментаторы.