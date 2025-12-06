В Мексике произошел взрыв у здания полиции, более 10 человек пострадали

Минимум два человека погибли Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В муниципалитете Коауаяна (Мексика) произошел взрыв возле здания полиции. По данным Секретариата общественной безопасности штата Мичоакан, в результате атаки погибли два человека, пострадали более 10.

«В результате прямого нападения на полицию округа Коауаяна сработало взрывное устройство. По предварительным данным, два человека погибли и 10 получили ранения», — на данные ведомства ссылается портал Cacho Periodista.

По одной из версий, взрывное устройство было заложено в припаркованный рядом со зданием автомобиль. Местные власти уточнили, что взрыв повредил предприятия, дома и машины, расположенные вокруг казарм. Несколько семей были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

Продолжение после рекламы