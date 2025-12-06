Логотип РИА URA.RU
Скончался российский кинорежиссер и актер Олег Урюмцев

07 декабря 2025 в 01:11
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ушел из жизни известный российский кинорежиссер и актер Олег Урюмцев. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

«6 декабря 2025 года на 68-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России Олега Григорьевича Урюмцева. Олег Урюмцев был кинорежиссером, сценаристом, актером и президентом Международного кинофестиваля военного кино им. Ю.Н. Озерова», — сообщило сообщество в официальном telegram-канале.

Олег Урюмцев был режиссером фильмов «Исход» и «Рядовой Евгений Родионов», а также снимался в картинах «Сталинград» и «Бесконечность». Также писал сценарии и снимал для фильмов: «Исход», «На земле белых вод и высоких гор», «Время собирать камни», «Кто такой OZEROFF?», «Рядовой Евгений Родионов», «Проповедники», «Часовые Победы», «Рядовой Евгений Родионов», киносказки «Как дети деда Мороза искали или долгожданный почтальон».

