10:59 20 июля 2017 0

В пожаре погиб человек Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени сгорел дом, в котором жили верблюд и пони. В огне погиб человек. Очевидцы успели снять видео пожара и рассказали, что гарью пахло еще задолго до возгорания.

«И снова пожар. Оборона. Флотская. Частный дом. Запашок шёл давно, огонь недавно появился», — написал Евгений Ломакин в популярном местном паблике «ВКонтакте». «Я живу в двух шагах от него, было ужасно страшно», — рассказала Ангелина Шатенева. «Там живут алкаши, допились! Этого стоило ожидать, пить не надо столько! Лошадей жалко, там пони живет, надеюсь, жива!», — сообщила Виктория Кащук. Очевидцы написали в ответ, что животные живы — но «в доме была бабушка, она погибла».

«Там хозяйка мало что отражала, либо шок, либо готовая. Все кучей лежали на траве, одна орала, — уточнил автор первого сообщения. — Когда огонь начался, они особо тушить не старались, при том, что горела крыша в основном. В дом заходить никто не пытался. Прозвучала фраза про воду, и на этом все старания потушить закончились. Запах был минут за 40 до пожара. Что они там могли делать, непонятно, возможно, печку затопили. Сейчас крышу разобрали, проливают. Какой-то тип бегал кричал: „Что же я наделал, что же я наделал“».

Запах гари появился задолго до пожара Фото: Михаил Галушко, ВКонтакте

В пресс-службе ГУ МЧС корреспонденту «URA.RU» рассказали, что в районе Дома Обороны горело здание на улице Уральской, а не Флотской. «Сообщение о пожаре поступило в 23:45, пожарные подразделения прибыли в 23:52, в 23:58 огонь был ликвидирован, — рассказали в ГУ МЧС. — Предварительно причина возгорания — короткое замыкание». Соседи погорельцев успели вывести на улицу животных — верблюда и пони, жильцы дома выскочили сами. К сожалению, одна женщина погибла в пожаре.