{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,08
Динамика за 2 недели
Евро 68,00
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 июля 2017
19 июля 2017
18 июля 2017
Главные новости Тюменской области
18:34  20 июля 2017 0

В Тюмени дети госпитализированы с менингитом

Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, больница, пациент, больной, капельница
На данный момент в больнице находится 15 детейФото: depositphotos.com © URA.RU

В тюменской инфекционной больнице находятся 15 воспитанников детских садов с энтеровирусной инфекцией — серозным менингитом. Всего с мая специалисты Роспотребнадзора зафиксировали 27 случаев такой инфекции, как минимум 21 из них пришелся на долю серозного менингита.

Заболели дети из 11 тюменских садиков — из разных корпусов и групп. В управлении Роспотребнадзора сделали вывод о том, что вспышки заболеваемости серозным менингитом в Тюмени нет, а инфекция передавалась воздушно-капельным путём.

В пресс-службе регионального управления ведомства уточнили, что случаи заболевания носят единичный характер, а распространялся вирус, возможно, совсем не в детских коллективах — в городе зарегистрированы семейные очаги инфекции.

«Оснований для приостановления деятельности детских садов нет. Везде в целях предупреждения распространения инфекции проводятся карантинные мероприятия в течение 20 дней после изоляции последнего заболевшего из коллектива. Проводится медицинское наблюдение за контактными, дезинфекция, контроль за организацией питания и питьевого режима, закрыты бассейны, организовано обучение персонала по соблюдению санитарно-гигиенических норм, до родителей доведена информация о способах профилактики энтеровирусной инфекции», — сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Специалисты напомнили, что тюменцам стоит соблюдать правила личной гигиены, чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку, во время купания «исключать попадание воды в полость рта», и поменьше находиться в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.

По информации «Вслух.ру», шесть случаев менингита были зафиксированы в детских садах №186 и 50. В соцсетях горожане пишут, что один ребенок заболел и в детсаду №90.

«Ситуация по заболеваемости энтеровирусной инфекцией находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области», — заверили в ведомстве.

В областном департаменте здравоохранения корреспонденту «URA.RU» подтвердили: по данному сезонному энтеровирусному заболеванию риска возникновения эпидемии нет.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров