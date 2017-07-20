В Тюмени дети госпитализированы с менингитом

В тюменской инфекционной больнице находятся 15 воспитанников детских садов с энтеровирусной инфекцией — серозным менингитом. Всего с мая специалисты Роспотребнадзора зафиксировали 27 случаев такой инфекции, как минимум 21 из них пришелся на долю серозного менингита.
Заболели дети из 11 тюменских садиков — из разных корпусов и групп. В управлении Роспотребнадзора сделали вывод о том, что вспышки заболеваемости серозным менингитом в Тюмени нет, а инфекция передавалась воздушно-капельным путём.
В пресс-службе регионального управления ведомства уточнили, что случаи заболевания носят единичный характер, а распространялся вирус, возможно, совсем не в детских коллективах — в городе зарегистрированы семейные очаги инфекции.
«Оснований для приостановления деятельности детских садов нет. Везде в целях предупреждения распространения инфекции проводятся карантинные мероприятия в течение 20 дней после изоляции последнего заболевшего из коллектива. Проводится медицинское наблюдение за контактными, дезинфекция, контроль за организацией питания и питьевого режима, закрыты бассейны, организовано обучение персонала по соблюдению санитарно-гигиенических норм, до родителей доведена информация о способах профилактики энтеровирусной инфекции», — сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Специалисты напомнили, что тюменцам стоит соблюдать правила личной гигиены, чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку, во время купания «исключать попадание воды в полость рта», и поменьше находиться в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.
По информации «Вслух.ру», шесть случаев менингита были зафиксированы в детских садах №186 и 50. В соцсетях горожане пишут, что один ребенок заболел и в детсаду №90.
«Ситуация по заболеваемости энтеровирусной инфекцией находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области», — заверили в ведомстве.
В областном департаменте здравоохранения корреспонденту «URA.RU» подтвердили: по данному сезонному энтеровирусному заболеванию риска возникновения эпидемии нет.