В Интернете появилось фото самой престижной версии Lada Vesta SW Cross в комплектации «Эксклюзив».
Усовершенствованная модель представлена в ярко-синем цвете, оснащена 1,8-литровым двигателем, который работает на паре с «механикой».
В ближайшее время представленную модель отправят в сервис, где оснастят сигнализацией и проведут тонировку. Возможно, что именно этот экземпляр в будущем появится на презентации, пишет «Федеральное агентство новостей».
Модель может появиться в продаже в декабре 2017 года, пока ее стоимость неизвестна. Ясно только, что Lada Vesta SW Cross станет самой дорогой моделью в истории концерна «АвтоВАЗ».