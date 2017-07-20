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20 июля 2017
Главные новости Москвы
19:24  20 июля 2017 0

Опубликован снимок самой дорогой версии Lada Vesta. ФОТО

Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, lada, лада, автоваз, николя мор
Официально модель презентуют в конце годаФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Интернете появилось фото самой престижной версии Lada Vesta SW Cross в комплектации «Эксклюзив».

Усовершенствованная модель представлена в ярко-синем цвете, оснащена 1,8-литровым двигателем, который работает на паре с «механикой».

В ближайшее время представленную модель отправят в сервис, где оснастят сигнализацией и проведут тонировку. Возможно, что именно этот экземпляр в будущем появится на презентации, пишет «Федеральное агентство новостей».

Модель может появиться в продаже в декабре 2017 года, пока ее стоимость неизвестна. Ясно только, что Lada Vesta SW Cross станет самой дорогой моделью в истории концерна «АвтоВАЗ».

Новая модель станет самой дорогой в истории концерна АвтоВАЗ
ФОТО: RCI News

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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