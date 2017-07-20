{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,08
Динамика за 2 недели
Евро 68,00
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 июля 2017
Главные новости Москвы
22:02  20 июля 2017 0

Путин увидел угрозу в стремлении США доминировать в Мировом океане

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир
Президент подписал важный указФото: Официальный сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал Указ об основах госполитики в сфере военно-морской деятельности до 2030 года.

В документе подробно прописаны цели, задачи, а также наиболее приоритетные направления и механизмы реализации государственной политики в сфере морской деятельности на ближайшие 13 лет, сообщает агентство Nation News.

При этом правительству России поручено обеспечить реализацию основ государственной политики в области военно-морской деятельности, пишет «Национальная служба новостей».

Среди существующих и потенциальных угроз национальной безопасности РФ в Мировом океане в документе выделяется «стремление ряда государств, прежде всего Соединенных Штатов Америки и их союзников, к доминированию в Мировом океане, в том числе в Арктике, а также к достижению подавляющего превосходства своих военно-морских сил».

В документе также говорится о стремлении ряда государств «ограничить доступ РФ к ресурсам мирового океана, ее выход на жизненно важные морские транспортные коммуникации».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров