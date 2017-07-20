Путин увидел угрозу в стремлении США доминировать в Мировом океане

Президент России Владимир Путин подписал Указ об основах госполитики в сфере военно-морской деятельности до 2030 года.
В документе подробно прописаны цели, задачи, а также наиболее приоритетные направления и механизмы реализации государственной политики в сфере морской деятельности на ближайшие 13 лет, сообщает агентство Nation News.
При этом правительству России поручено обеспечить реализацию основ государственной политики в области военно-морской деятельности, пишет «Национальная служба новостей».
Среди существующих и потенциальных угроз национальной безопасности РФ в Мировом океане в документе выделяется «стремление ряда государств, прежде всего Соединенных Штатов Америки и их союзников, к доминированию в Мировом океане, в том числе в Арктике, а также к достижению подавляющего превосходства своих военно-морских сил».
В документе также говорится о стремлении ряда государств «ограничить доступ РФ к ресурсам мирового океана, ее выход на жизненно важные морские транспортные коммуникации».