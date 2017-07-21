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21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Москвы
00:51  21 июля 2017 0

Телеведущий Александр Беляев болен раком

Синоптик профессор Беляев является одним из самых популярных телеведущих прогноза на федеральных каналахФото: скриншот прогноза погоды

Медики диагностировали злокачественную опухоль у известного ведущего прогноза погоды Александра Беляева. Онкологи назначили ему курс химиотерапии.

Как сообщает канал Mash, опухоль была обнаружена у 68-летнего ведущего в ходе обследования, после чего Беляев был госпитализирован в онкоцентр.

Как ранее сообщало «URA.RU», в марте этого года ведущий прогноза погоды совместно с шоуменом Иваном Ургантом выпустили пародию на стремительно набирающий популярность клип украинской группы «Грибы» «Тает лед». Интересно, что ролик был посвящен Уралу: профессор Беляев начинает песню со слов «На Урале тает лед», за ним появлялся прогноз погоды, обещающий в Екатеринбурге нулевую температуру и грозу. В пародии кроме Екатеринбурга фигурирует и Прикамье: о нем упоминалось словами «Пермь промокнет под дождем».

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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