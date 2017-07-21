Медики диагностировали злокачественную опухоль у известного ведущего прогноза погоды Александра Беляева. Онкологи назначили ему курс химиотерапии.
Как сообщает канал Mash, опухоль была обнаружена у 68-летнего ведущего в ходе обследования, после чего Беляев был госпитализирован в онкоцентр.
Как ранее сообщало «URA.RU», в марте этого года ведущий прогноза погоды совместно с шоуменом Иваном Ургантом выпустили пародию на стремительно набирающий популярность клип украинской группы «Грибы» «Тает лед». Интересно, что ролик был посвящен Уралу: профессор Беляев начинает песню со слов «На Урале тает лед», за ним появлялся прогноз погоды, обещающий в Екатеринбурге нулевую температуру и грозу. В пародии кроме Екатеринбурга фигурирует и Прикамье: о нем упоминалось словами «Пермь промокнет под дождем».