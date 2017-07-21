Приставы арестовали «Лексус» челябинского депутата

10:27 21 июля 2017 0

Виталий Пашин может лишиться дорогого автомобиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Служба судебных приставов арестовала «Lexus GS250» челябинского депутата Госдумы Виталия Пашина из-за 5-миллионного долга перед директором спортшколы по дзюдо из Трехгорного Владимиром Зайцевым. Парламентарию нельзя будет продавать машину до выплаты всей суммы, говорится в постановлении ФССП, сообщает «URA.RU».

Стоимость такого автомобиля колеблется в районе 3 млн рублей в зависимости от комплектации. Учитывая, что в декларации за 2016 год у Пашина не было автомобиля, он купил новую машину сразу после победы на выборах. Примечательно, что на депутате также не числится никакая недвижимость. Обе квартиры площадью 126,7 кв. м. и 73 кв. м. оформлены на супругу, как и Toyota RAV4. Зато Пашин зарабатывает больше жены — 1,2 млн против 222 тысяч рублей.

Конфликт между депутатом Госдумы Виталием Пашиным и семьей бизнесмена, директора спортшколы по дзюдо из Трехгорного Владимира Зайцева, длится с 2012 года, когда парламентарий хотел открыть совместную торговую фирму «Уралпромресурс» с сыновьями Зайцева. Будущий депутат Госдумы занял у Зайцева-старшего 5 млн рублей на 60 дней под 3% в месяц. Деньги он так и не вернул, фирма не заработала. Ровно за день до выборов в Госдуму, 17 сентября 2016 года, Зайцев выиграл суд и обязал Пашина вернуть долг, но деньги не получил. Поэтому он подал иск о банкротстве депутата — разбирательство еще не закончено.