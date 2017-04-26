Дзюдоисты рушат карьеру самого перспективного челябинского политика

20:59 26 апреля 2017 1

У Пашина несколько лет назад угнали машину. Согласно декларации о доходах, теперь авто есть только у жены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из самых молодых и перспективных политиков Челябинской области, 36-летний депутат Госдумы Виталий Пашин оказался впутан в финансовый скандал. Основатель и бессменный директор спортшколы по дзюдо из Трехгорного Владимир Зайцев намерен инициировать банкротство депутата, потребовать его отставки и попросить правоохранительные органы расследовать возможное мошенничество.

Эта история тянется в весны 2012 года. Тогда Пашин вместе с сыновьями Зайцева открыли совместную торговую фирму «Уралпромресурс». Для ее развития будущий депутат Госдумы занял у Зайцева-старшего пять миллионов рублей на два месяца под 3% в месяц. Деньги так и не вернул, фирма не заработала, и спустя три года кредитор подал в суд.

«Пашин когда-то занимался дзюдо, я его знал. Он попросил деньги в долг, да еще и на хороших условиях. Вы же знаете, что спорт финансируется за счет спонсоров, пожертвований воспитанников. Я в суде прямо говорил, что это были деньги моих воспитанников. Я им помогал в свое время, сейчас они мне помогают воспитывать новое поколение. Мы считали, что сможем выручить Пашина и немного заработать. Я долго ждал — все надеялся, что он вернет деньги. Рассчитывал на его порядочность. Даже проценты за пользование деньгами не собирался брать. Но когда-то терпение должно было лопнуть», — объясняет Владимир Зайцев.

Второй и третий номера губернаторских выборов Нациевский и Пашин (справа) были единственными оппозиционерами в гордуме Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Такая простая бытовая ситуация делает Пашина героем скандала. Депутат пока еще считается одним из самых перспективных челябинских политиков. Он в 33 года вошел в четверку кандидатов в губернаторы Челябинской области. Занял третье место, набрав 4,1% голосов (ставший вторым коммунист Константин Нациевский получил 5,25%). За участие в губернаторской кампании спарринг-партнером Бориса Дубровского, ему «расчистили» округ на выборах в Ленинский райсовет — снялись кандидаты от КПРФ и «Единой России». Победив на местных выборах, Пашин получил еще один бонус — его, единственного либерал-демократа, включили в гордуму Челябинска. Год назад Пашин, лидер регионального отделения ЛДПР, возглавил партийный список на выборах в Госдуму, получил мандат и теперь представляет в парламенте Челябинскую и Курганскую области.

Ровно за день до осеннего голосования Центральный райсуд Челябинска признал Пашина должником на пять миллионов рублей. Сам он подал иск о рассрочке платежа, предложив вернуть сумму в течение 100 месяцев. Суд рассудил, что при депутатской зарплате от 360 до 446 тысяч рублей Пашин может рассчитаться за 24 месяца. Это решение Зайцев оспорил. Апелляция еще не рассмотрена.

«До конца недели подам иск на банкротство Пашина как физического лица. Такие люди, как Пашин, не имеют права занимать руководящие должности, получать зарплату из бюджета.

Направим обращение в комитет по этике Госдумы. Пожалуемся лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. И, наконец, подадим в Следственный комитет на возбуждение уголовного дела по статье «мошенничество» — сейчас на нем нет никакого имущества, есть подозрение, что он его намеренно куда-то вывел», — добавил Зайцев.

Сам Пашин не считает ситуацию из ряда вон выходящей. «Действительно, в 2012 году у нас были взаимоотношения по бизнесу. Суд разрешил рассрочку выплаты долга. Я собираюсь его отдавать. Обычная жизненная ситуация. Не имеет отношения к депутатской деятельности», — заявил депутат.

Жириновский лично рассмотрит жалобу на Пашина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собеседники «URA.RU» сомневается, что Пашину удастся безболезненно пережить судебные разбирательства. Экс-замглавы регионального отделения ЛДПР Василий Пыхно рассказывает, что лидер партии Владимир Жириновский лично просматривает жалобы на депутатов его фракции. «У Жириновского очень жесткая дисциплина. На еженедельном заседании фракции он поправляет депутатов, которые что-то делают неправильно. Следит, чтобы его депутаты не были запятнаны в чем-то нехорошем. Когда поступают жалобы на депутатов, Жириновский рассматривает их лично, проводит разбор полетов. Дисциплина внутри фракции под постоянным личным контролем Жириновского», — делится бывший партфункционер.

Виталий Пашин — не первый челябинский политик, которому грозит банкротство. Процесс о банкротстве сейчас идет над челябинским политиком Денисом Рыжим. Он остался без бизнеса, его лишили руководящей должности в прогубернаторском движении «За возрождение Урала». И точка в разбирательстве, как и в падении политика, еще не поставлена.

Политтехнолог Сергей Клесун полагает, что такой же путь может проделать и Пашин, недооценивающий влияние этого скандала на репутацию и дальнейшую карьеру: «Можно было найти, где занять эти пять миллионов рублей и не доводить до судов. Ему несколько раз повезло. Выбился из предпринимателей в депутаты Госдумы. Он должен понимать, что является публичным политиком. То есть все, что его касается, выходит в общественную плоскость. И как у него все случайно появилось, так же случайно может исчезнуть».