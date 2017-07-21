Гособвинитель потребовал 12 лет колонии строгого режима для 39-летнего екатеринбуржца Александра Мошкина, который пытался убить четырехлетнего сына и бил его головой об асфальт.
«Житель Екатеринбурга обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «покушение на убийство малолетнего», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
Шокирующий случай произошел 18 апреля вечером на перекрестке улицы Красных Командиров и проспекта Космонавтов. Мошкин, будучи сильно пьяным, взял своего сына за ноги и принялся с размаху бить головой об асфальт. Ребенка спасло только то, что мимо проходили двое парней, которые дали пьяному садисту по физиономии и отняли мальчика.
О Мошкине известно, что он был ранее судим по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и грабеж», часто выпивает. Его жена Евгения Петровцева, несмотря на изобличающую видеозапись, продолжает защищать супруга. Она доказывает, что ее муж всегда так играет с сыном, и ребенку хуже от этого не будет.