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Главные новости Свердловской области
11:59  21 июля 2017 0

Прокурор потребовал 12 лет для екатеринбуржца-садиста, бившего сына головой об асфальт. ВИДЕО

Гособвинитель потребовал реальный срок для отца-садистаФото: группа ВК "Инцидент Екатеринбург"

Гособвинитель потребовал 12 лет колонии строгого режима для 39-летнего екатеринбуржца Александра Мошкина, который пытался убить четырехлетнего сына и бил его головой об асфальт.

«Житель Екатеринбурга обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «покушение на убийство малолетнего», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Шокирующий случай произошел 18 апреля вечером на перекрестке улицы Красных Командиров и проспекта Космонавтов. Мошкин, будучи сильно пьяным, взял своего сына за ноги и принялся с размаху бить головой об асфальт. Ребенка спасло только то, что мимо проходили двое парней, которые дали пьяному садисту по физиономии и отняли мальчика.

О Мошкине известно, что он был ранее судим по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и грабеж», часто выпивает. Его жена Евгения Петровцева, несмотря на изобличающую видеозапись, продолжает защищать супруга. Она доказывает, что ее муж всегда так играет с сыном, и ребенку хуже от этого не будет.

Александр Лукманов
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