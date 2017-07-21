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Главные новости Пермского края
18:09  21 июля 2017 0

В пермской реке гибнет все живое из-за выброса. Отрава может попасть в другие водоемы

Причиной гибели рыбы в Нердве стали вредные вещества, которые могут попасть в КамуФото: группа ВК "ЕДДС Карагайского муниципального района"

Массовый мор рыбы в реке Нердва в Карагайском районе Пермского края может быть вызван выбросами вредных веществ. К такому выводу пришли пермские биологи.

В четверг, 20 июля, от Единой диспетчерской службы Карагайского района поступило сообщение о том, что в реке Нердва недалеко от деревни Левино массово мрет рыба. «Причина гибели рыбы до настоящего момента не установлена. Уважаемые жители и гости района, убедительная просьба не использовать погибшую рыбу в пищу и в корм животным», — обратилась ЕДДС к населению. Власти Ильинского района также попросили жителей не ловить рыбу в Обве, в которую впадает Нердва.

Ученые считают, что причиной гибели существ стало отравление. «Никаких природных причин для гибели рыбы в этой территории быть не может. Скорее всего, это какие-то выбросы, но точнее можно сказать только после подробных исследований. В Нердве водятся карповые виды рыб, лещ, окунь, золотой и серебристый карась. Если какие-то вещества попали в воду, то есть риск, что они дойдут до Камского водохранилища, так как Нердва впадает в реку Обву, а уже она в Каму», — говорит доктор биологических наук, профессор биологического факультета ПГНИУ Александр Шепель.

Анна Белкина
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