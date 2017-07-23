Посол России в США завершил свою работу

07:17 23 июля 2017 0

Сергей Кисляк Фото: Википедия

Сергей Кисляк, посол России в США, официально завершил свою работу в Вашингтоне. Его обязанности временно будет исполнять советник Денис Гончар — до прибытия нового посла.

22 июля Сергей Кисляк завершил свою работу в качестве посла России в США, передает информагентство Nation News. Накануне дипломат дал прощальный прием, где собрались друзья и коллеги по работе в Америке.

Кисляк занимал пост уполномоченного и чрезвычайного посла с 2008 года. По возвращении на родину его ждет место в Совете Федерации.

Пока обязанности поверенного в делах России в США возложены на советника-посланник Дениса Гончара.