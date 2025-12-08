Мирный план Трампа европейские СМИ будут представлять как противоречащий интересам западного мира, полагает Евгений Семибратов Фото: Official White House / Shealah Craighead

Европейские элиты, настроенные на продолжение российско-украинского военного конфликта, будут пытаться выставить действия президента США Дональда Трампа по мирному плану как противоречащие интересам Запада. Такой прогноз дал в интервью URA.RU заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«На прошлой неделе практически зашли в тупик американско-украинские переговоры в Майами. Тем самым Киев показал свое намерение продолжить конфликт и готовность следовать тем инструкциям, которые приходят из Европы. Думаю, теперь в информационном пространстве мы увидим нарратив о том, что Трамп является чуть ли не предателем западного мира, на страже интересов которого стоит ЕC. Учитывая, что основные СМИ в Европе находятся под контролем „брюссельского обкома“, информационный курс на необходимость продолжения пока еще гибридной войны с Россией посредством Украины и подготовку к возможной войне с Россией на горизонте 2028-2032 годов будет продолжаться», — отметил политолог.