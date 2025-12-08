ЕС попытается выставить Трампа предателем Запада
Мирный план Трампа европейские СМИ будут представлять как противоречащий интересам западного мира, полагает Евгений Семибратов
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Европейские элиты, настроенные на продолжение российско-украинского военного конфликта, будут пытаться выставить действия президента США Дональда Трампа по мирному плану как противоречащие интересам Запада. Такой прогноз дал в интервью URA.RU заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
«На прошлой неделе практически зашли в тупик американско-украинские переговоры в Майами. Тем самым Киев показал свое намерение продолжить конфликт и готовность следовать тем инструкциям, которые приходят из Европы. Думаю, теперь в информационном пространстве мы увидим нарратив о том, что Трамп является чуть ли не предателем западного мира, на страже интересов которого стоит ЕC. Учитывая, что основные СМИ в Европе находятся под контролем „брюссельского обкома“, информационный курс на необходимость продолжения пока еще гибридной войны с Россией посредством Украины и подготовку к возможной войне с Россией на горизонте 2028-2032 годов будет продолжаться», — отметил политолог.
Переговоры между представителями Украины и США во Флориде прошли в два этапа. Первый состоялся 30 ноября, по его итогам американский госсекретарь Марко Рубио назвал встречу продуктивной, однако добавил, что предстоит еще проделать большую работу. Он уточнил, что Россия тоже должна быть частью «уравнения» в этом вопросе. 2 декабря спецпредставитель Стив Уиткофф встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным и провел с ним пятичасовую беседу. После этого состоялся еще один раунд переговоров во Флориде между спецпредставителями Вашингтона и Киева. Как сообщил по их итогам Bloomberg, несмотря на заявления Госдепа о конструктивном характере дискуссии, признаков какого-либо прогресса и оживления переговорного процесса нет.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.