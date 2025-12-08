Путин не дал Западу расшатать ОДКБ

Президент Владимир Путин сплотил ОДКБ на фоне вызовов Запада Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Владимир Путин отреагировал на попытки Запада расшатать ОДКБ. На встрече в Кремле 8 декабря с председателями парламентов государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности он назвал приоритетом укрепление обороноспособности объединения. Как объяснил URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, Москва планирует усилить связи с союзниками, поставляя им российское оружие, проверенное в ходе спецоперации на Украине.

«Все участники организации твердо привержены укреплению авторитета и роли в международных делах. <...> Мы видим приоритеты — это укрепление нашей обороноспособности, согласование наших политик в области военной деятельности и в области военно-технического взаимодействия», — заявил Путин.

Встреча в Кремле прошла спустя 1,5 недели после саммита лидеров ОДКБ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Во встрече приняли участие главы палат парламентов России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. Путин поздравил их с принятием новой пятилетней программы межпарламентского взаимодействия. Она «дает очень хороший сигнал на внешний контур», добавил он.

Совсем недавно, 27 ноября 2025 года, в Бишкеке прошел саммит ОДКБ. На нем Путин предложил запустить большую программу «оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники», которые доказали свою эффективность в зоне СВО.

Запад пытается воздействовать на членов ОДКБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Этот шаг позволит сильнее сплотить ОДКБ на фоне попыток Запада переманить членов объединения, считает политолог Евгений Семибратов. По его словам, в любом военно-политическом блоке есть основная держава (в ОДКБ — Россия, в НАТО — США), которая предлагает союзникам уже наработанные решения своего военно-промышленного комплекса.

«Программа оснащения российским оружием — это в любом случае игра в долгую. Это необходимый шаг в текущей реальности. В страны ОДКБ пытается влезть Запад. Мы понимаем непростую ситуацию с Арменией (ее представителя не было на сегодняшней встрече в Кремле, — прим. ред.). Мы видим потуги британцев, которые пытаются зайти в Казахстан. Укрепление связи России с партнерами по ОДКБ, которые наследовали опыт советской армии, учились в одних и тех же академиях, на одинаковых типах вооружений, — своевременное решение», — объяснил политолог.

Путину было важно проговорить этот и другие чувствительные вопросы с партнерами, потому что с 1 января 2026 года стартует председательство России в ОДКБ. Оно пройдет под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность».