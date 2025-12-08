В 2025 году устанавливать главную елку России на Красной площади планируют 10 декабря в 22:00 Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

В Рузском лесу (Подмосковье) спилили главную новогоднюю ель России — вековое древо украсит Соборную площадь уже 10 декабря. Вместе со спиливанием елки прошло и первое новогоднее представление, которому не помешала бесснежная погода. На делянке Дороховского лесничества в Рузском округе Московской области гостей встречали Дед Мороз и Снегурочка. Кадры спиливания елки и активно начавшейся подготовки к Новому году в столице — в фоторепортаже URA.RU.

По словам председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексея Ларькина, чьи слова передает «Российская газета», конкурс среди елей в этом году был внушительным. На звание главной новогодней ели страны претендовали 24 дерева, отобранных в подмосковных лесах.

«Ежегодно мы выбираем из нескольких десятков елок самую красивую, самую лучшую, самую пушистую — ту, которая украсит Соборную площадь Кремля. Рузский лес дарит нам уже вторую красавицу», — отметил Ларькин перед тем, как дать старт рубке.

1/13 На делянке Дороховского лесничества в Рузском округе Московской области гостей встречали Дед Мороз и Снегурочка Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Выбор пал на ель, которой ровно 100 лет. Это полноценное вековое дерево, достигшее оптимальных размеров и сохранившее правильную форму кроны. Высота будущей кремлевской красавицы составляет 26 метров. Диаметр ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров. За счет таких параметров ель хорошо смотрится на открытом пространстве Соборной площади и позволяет разместить на себе тысячи гирлянд и игрушек.

Рубка главной новогодней ели — тонкий и ответственный процесс. Дерево нельзя просто спилить и позволить ему упасть на землю: возраст, высота и хрупкость ветвей требуют особого обращения. Ель аккуратно крепят тросами, не давая ей свободно падать. После спила дерево удерживают в вертикальном положении и с помощью тех же тросов по воздуху переносят к автопоезду. Такой способ позволяет сохранить крону и минимизировать риск повреждений.