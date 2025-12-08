В чем пойти на корпоратив 2026: 10 образов, на которые все обернутся

Декабрь — череда корпоративов, и вопрос «В чем пойти?» становится острее с каждым днем Фото: URA.RU

Декабрь в офисе — это не только отчеты, но и череда праздников. И главная головная боль: в чем пойти на корпоратив, чтобы выглядеть безупречно, но не переборщить? URA.RU составило топ-10 трендовых образов, которые помогут вам выделиться и произвести впечатление на коллег перед Новым годом 2026.

Модные цвета на Новый год 2026: какая палитра актуальна для корпоратива

Доминирующая гамма 2026 года строится на богатых, «вкусных» оттенках, созвучных с энергией года Красной Огненной Лошади. Абсолютными фаворитами станут насыщенный красный, глубокий бордовый, теплое золото и темный изумруд. Эти цвета не просто праздничны — они символизируют успех, страсть и жизненную силу.

В приоритете — благородные ткани с характером: тяжелый шелк и бархат, мерцающий атлас, плотная шерсть с люрексом. Они создают игру света, добавляют образу дороговизны и отлично держат форму. Для легкости и загадочности дизайнеры предлагают прозрачные вставки из органзы или шифона, украшенные тонкой вышивкой или кружевом.

Топ-10 трендов образов для корпоратива 2026

Важно! Все изображения в статье созданы нейросетью и служат для визуализации стилевых концепций и идей. Это не фотосъемка готовых образов. Итоговый результат зависит от кроя, особенностей фигуры, качества материалов и личного вкуса. Для точного воплощения трендов при выборе и пошиве нарядов рекомендуем консультироваться с профессиональными стилистами и ателье.

1. Блестки и пайетки: дозированный гламур

Сияние возвращается, но в новой, более интеллектуальной интерпретации. В тренде не сплошное покрытие, а акцентные вставки — например, пайетки на одном рукаве, воротнике или вдоль шва. Такой прием делает образ современным и позволяет избежать эффекта «новогодней гирлянды». Идеально для топов, жакетов или юбок-миди.

Пайетки не теряют актуальность в сезоне 2026 Фото: URA.RU

2. Бархат: королевский шик

Бархат обязателен в этом сезоне. В 2026 году он актуален в глубоких, матовых тонах — бургунди, изумруд, ночной синий. Трендовые фасоны: платья-футляры, смокинги с бархатным лацканом, объемные блузы. Материал добавляет образу тактильной роскоши и великолепно выглядит при любом освещении.

Пиджак или платье из бархата в глубоком цвете — это беспроигрышный вариант для создания ощущения роскоши даже при минимуме украшений Фото: URA.RU

3. Приталенные силуэты: возвращение женственности

Мода делает поворот к четким, подчеркивающим фигуру линиям. В центре внимания — запаянная талия, структурированные плечи и расклешенный подол. Это касается как платьев (футляры, приталенные миди), так и жакетов. Силуэт создает собранный, элегантный и очень выигрышный образ.

Выбирайте вещи с четким силуэтом, который подчеркивает вашу фигуру — это всегда элегантно и выигрышно Фото: URA.RU

4. Красный цвет: энергия года Лошади

Это не просто тренд, а главный цвет-символ 2026 года. Выбирайте сложные, не кричащие оттенки: клубничный, рубиновый, красно-коричневый. Идеально смотрится в монохроме (например, красный бархатный костюм) или в комбинации с золотом и черным. Такой выбор гарантированно привлечет внимание и будет соответствовать духу праздника.

Смелое красное платье или костюм — это самый праздничный и актуальный цвет года, который сразу выделит вас в толпе Фото: URA.RU

5. Прозрачные детали: искусство намека

Прозрачность — тренд на грани дерзости и элегантности. В моде вставки на рукавах-фонариках, спинке или грудной клетке из шифона, тюля или сетки. Ключевое правило: одна прозрачная зона в образе. Это добавляет образу легкости, загадочности и современного шика, не переходя границ делового этикета.

Полупрозрачный рукав или спинка добавят образу легкой интриги, не нарушая делового этикета Фото: URA.RU

6. Кружево: романтика для взрослых

Кружево 2026 года — крупное, графичное, часто контрастное (черное на телесном или белое на черном). Оно используется для создания акцентов: на вороте, манжетах, как вставка на корсаже. Это привносит в образ тонкую женственность, изысканность и ручную работу, отличая его от масс-маркета.

Кружевная отделка на воротнике или манжетах выглядит изысканно и женственно, не перегружая образ Фото: URA.RU

7. Металлические акценты: холодное мерцание

Вместо золотой мишуры — металлик в благородном исполнении: цвет старинного серебра, матовой латуни, графитового отлива. Это могут быть платья из ткани «металлик», парча на жакете или аксессуары. Такой блеск выглядит дорого и высокотехнологично, идеально вписываясь в формат современного корпоратива.

Вещь с благородным металлическим отливом (матовое серебро, латунь) выглядит дорого и современно, идеально для вечера Фото: URA.RU

8. Белый костюм: новая классика

Костюм — главный тренд для тех, кто ценит уверенность и свободу движения. В фаворе нестрогие силуэты: широкие брюки с завышенной талией + приталенный жакет, костюм с юбкой-миди. Актуальны насыщенные цвета, фактурные ткани (вельвет, твид с люрексом) и смелые комбинации (например, бархатный пиджак + шелковые брюки).

Модный костюм с нетривиальным кроем или фактурой — это удобно, стильно и показывает вашу уверенность Фото: URA.RU

9. Платье-запах: удобство и соблазн

Этот фасон — идеальный баланс между непринужденностью и элегантностью. В 2026 году платья-запахи шьют из струящихся шелков, атласа или крепа в пол или миди. Открывающийся при ходьбе разрез добавляет динамики и легкой сексуальности, а завязка на талии подчеркивает фигуру. Универсальный выбор для любого сценария праздника.

Такой фасон комфортен, подчеркивает фигуру и выглядит элегантно за счет динамичного силуэта с разрезом Фото: URA.RU

10. Платье-комбинация

Платье-комбинация — тренд 2026 для смелых. Фасон повторяет бельевые линии: тонкие бретели, кружевная окантовка, часто — шелк или атлас. Цвета — глубокие: черный, винный, изумрудный. Образ получается минималистичным, женственным и слегка дерзким. Идеально для вечера, легко комбинируется с кожаной курткой или строгим пиджаком.

Шелковое платье-комбинация за счет простоты линий выглядит элегантно Фото: URA.RU

Антитренды образов на Новый 2026

Чтобы ваш образ выглядел актуально, стоит избегать:

Слишком короткие мини-платья — в тренде достоинство, а не откровенность.

Однородный кислотный блеск (сплошное платье из люрекса) — выглядит дешево и старомодно.

Яркий неон — конфликтует с благородной палитрой сезона.

Полная прозрачность без подкладки — неуместна для формального события.

Перегруженность аксессуарами — один сильный акцент (серьги, колье или браслет) выглядит стильнее, чем все сразу.

Модные аксессуары на Новый год 2026: главные тренды

В духе года Красной Огненной Лошади аксессуары должны быть выразительными, но элегантными — не перегружая, а дополняя наряд. Так что выбирать нужно один, максимум два ключевых аксессуара.

1. Бархатные клатчи в насыщенных тонах

Маленькая бархатная сумочка — тренд последнего сезона. В моде не классический черный, а глубокие, «вкусные» оттенки: винный, изумрудный, сливовый, темный шоколад. Формы — строгий конверт, мягкий мешочек на цепочке или геометрическая коробочка. Такой аксессуар добавит тактильной роскоши любому, даже самому простому платью или костюму.

2. Металлические серьги скульптурных форм

Ювелирные украшения отходят от минимализма в сторону искусства. В моде серьги из матового или состаренного металла (латунь, серебро, медь) в виде абстрактных геометрических фигур, фракталов, стилизованных языков пламени или перьев. Они должны быть достаточно крупными, но не тяжеловесными — чтобы создавать динамику при движении.

3. Ремни-цепи и широкие пояса

Пояс — простой способ моментально структурировать силуэт и добавить образу бунтарского шика. В 2026 году актуальны два варианта: узкие ремни-цепи из металлических звеньев, которые носят поверх платьев, жакетов или даже на талии брюк, и широкие пояса-корсеты из кожи или бархата, подчеркивающие линию талии.

4. Перчатки: короткие бархатные или ажурные

Перчатки перестали быть исключительно утилитарным предметом, став ярким акцентом. Для вечера выбирайте короткие бархатные перчатки (до запястья или чуть выше) в цвете платья или, наоборот, контрастные. Другой тренд — ажурные кружевные или сетчатые перчатки-митенки, открывающие пальцы. Они добавляют образу загадочности и винтажного шарма.

5. Сетчатые колготки и чулки

Прозрачность касается не только одежды. Модные колготки 2026 года — это сетка с мелкой или средней ячейкой под цвет кожи или в контрастных тонах (черная, винная). Их можно носить с платьями-миди, юбками и даже под укороченными брюками. Это дерзкая, но элегантная деталь, которая оживит любой вечерний образ.

6. Акцентные чулочные ремни и подвязки

Этот смелый тренд — для тех, кто не боится заигрывать со стилем. Декоративные подвязки или чулочные ремни, выглядывающие из-под разреза на юбке или платье, становятся пикантной и ультра-женственной деталью. Важное правило: чтобы не выглядеть вульгарно, такая деталь должна быть в образе единственной откровенной.

Образ на корпоратив девушке, да и женщине почти всегда начинается с платья Фото: Размик Закарян © URA.RU

Частые вопросы о нарядах на корпоратив 2026

Какой образ выбрать, если корпоратив проходит днем?

Для дневного формата лучше всего подойдут приталенные костюмы, платья-миди из бархата или плотного шелка в глубоких тонах, а также образы с дозированными пайетками. Избегайте излишней прозрачности и слишком глубоких декольте.

Можно ли надеть черное платье в год Красной Лошади?

Да, это беспроигрышный вариант. Чтобы соответствовать духу года, добавьте акценты красного цвета (пояс, клатч, туфли) или выберите модель с бархатными вставками и мерцающей текстурой.

Какая обувь будет актуальна?

В тренде — элегантные лодочки на устойчивом каблуке (6-8 см), босоножки с тонкими ремешками в металлических тонах, а также стильные ботильоны с зауженным носом, которые можно сочетать с костюмами.

Что надеть, если дресс-код строгий?

Выбирайте приталенный бархатный жакет с брюками, платье-футляр насыщенного цвета или элегантный костюм с юбкой-карандаш. Разрешить себе можно одну яркую деталь — например, пайетки на лацкане или кружевные манжеты.

Какой аксессуар станет главным в 2026 году?

Лаконичные металлические серьги-кольца, миниатюрные бархатные клатчи и тонкие ремешки на запястье. Выбирайте украшения из матового золота, серебра или меди — они подчеркнут образ, не перегружая его.

Можно ли носить платье-комбинацию в офисном формате?