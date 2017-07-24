12:11 24 июля 2017 0

Акулу сымитировали с помощью компьютера Фото: скрин с видео

Американский пловец и единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс не смог выиграть заплыв на 100 метров против белой акулы.

Соревнование с акулой устроили для одного из телевизионных шоу в заливе Моссел в Южно-Африканской республике. Заплыв хищной рыбы удалось имитировать с помощью компьютерной модели, пишет «Утро.ру».

Спортсмена одели в гиброкостюм с большой ластой, которую прикрепили к обеим ногам. Фелпсу удалось преодолеть дистанцию за 38,1 секунды, тогда как акула показала результат в 36,1 секунды.