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24 июля 2017
23 июля 2017
12:11  24 июля 2017 0

Олимпийский чемпион Майкл Фелпс проиграл белой акуле. ВИДЕО

Акулу сымитировали с помощью компьютераФото: скрин с видео

Американский пловец и единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс не смог выиграть заплыв на 100 метров против белой акулы.

Соревнование с акулой устроили для одного из телевизионных шоу в заливе Моссел в Южно-Африканской республике. Заплыв хищной рыбы удалось имитировать с помощью компьютерной модели, пишет «Утро.ру».

Спортсмена одели в гиброкостюм с большой ластой, которую прикрепили к обеим ногам. Фелпсу удалось преодолеть дистанцию за 38,1 секунды, тогда как акула показала результат в 36,1 секунды.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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