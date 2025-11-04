НАТО готовится к противостоянию России Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Duncan C. Bevan

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко сообщил, что Североатлантический альянс в рамках военных учений прорабатывает планы по блокированию Калининградской области. Соответствующее заявление дипломат сделал в беседе с изданием «Известия».

«Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами», — сказал Грушко «Известиям».

Замминистра напомнил, что на протяжении длительного времени Балтийское море представляло собой пространство разностороннего и результативного взаимодействия, где все возникавшие проблемы урегулировались исключительно дипломатическими методами.

