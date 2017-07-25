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25 июля 2017
24 июля 2017
Главные новости Свердловской области
19:04  25 июля 2017 0

Зэчки сочинили песню про терроризм, наложив слова на музыку Цоя. ВИДЕО

«Против пыток в колониях бы лучше записали видео», - комментируют пользователи соцсетейФото: пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области

В соцсетях гуляет ролик, в котором девушки-заключенные поют песню о терроризме. Слова о том, что террор не пройдет, наложены на музыку Виктора Цоя. «Терроризм — это над миром беда, терроризм — слезы, смерть и война», — поют осужденные девушки.

Как удалось выяснить «URA.RU», творческую переделку песни Цоя «Мы ждем перемен» исполняют осужденные исправительной колонии №16. (Краснотурьинск). «Воскресный выходной день 23 июля в женской колонии ИК-16 был насыщен мероприятиями. Утром в клубе учреждения состоялось выступление агитбригады „Антитеррор“», — сообщил руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

По его словам, в выступлении женщины выразили свое отношение к терроризму. «Со сцены звучали лозунги, факты совершенных на территории России терактов, призывы объединиться в борьбе с терроризмом — всемирно признанной проблемой №1 в мире, — отмечается в сообщении пресс-службы свердловского управления ФСИН. — В заключение выступления участницы агитбригады в своей музыкальной композиции, сопровождаемой видеорядом трагических событий, выразили всю скорбь и боль невосполнимой утраты тем, кто погиб и пострадал в результате терактов».

Выступление агитбригады из женской колонии вызвало оживленное в «Фейсбуке». «Господи, какой маразм…» — пишет Алена в комментариях к размещенному видео с выступления. «Против пыток в колониях бы лучше записали видео», — предлагает Всеволод.

Андрей Гусельников
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