Украина отключила электричество в Донбассе

Украинские власти в среду, 26 июля, полностью прекратили поставки электроэнергии на территорию замопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил и. о. главы объединенной украинской энергокомпании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.
«С 0.00 26 июля 2017 года прекращены перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области», — цитирует Ковальчука «Федеральное агентство новостей».
По его словам, ДНР получает электричество за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, а также из России, по линиям, которые не являются международными, уточняет «Национальная служба новостей».
Поставки на неконтролируемые Киевом территории Луганской области были приостановлены в ночь на 25 апреля из-за больших долгов, напоминает «Интерфакс». После этого Россия приняла решение начать поставку электроэнергии в обесточенный регион.