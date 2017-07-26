{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,91
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 июля 2017
Главные новости Москвы
17:08  26 июля 2017 0

Украина отключила электричество в Донбассе

Мост через Вах. Излучинск, электричество, энергия, грэс
Украина этой ночью полностью прекратила поставки электричества в ДонбассФото: Александр Елизаров © URA.RU

Украинские власти в среду, 26 июля, полностью прекратили поставки электроэнергии на территорию замопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил и. о. главы объединенной украинской энергокомпании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«С 0.00 26 июля 2017 года прекращены перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области», — цитирует Ковальчука «Федеральное агентство новостей».

По его словам, ДНР получает электричество за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, а также из России, по линиям, которые не являются международными, уточняет «Национальная служба новостей».

Поставки на неконтролируемые Киевом территории Луганской области были приостановлены в ночь на 25 апреля из-за больших долгов, напоминает «Интерфакс». После этого Россия приняла решение начать поставку электроэнергии в обесточенный регион.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров