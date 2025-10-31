Логотип РИА URA.RU
Telegram добавил новую возможность для входа на фоне проблем

31 октября 2025 в 21:56
Telegram начал предлагать российским пользователям вход в аккаунт через электронную почту

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мессенджер Telegram запустил для некоторых российских пользователей новую возможность входа в аккаунт через подтверждение адреса электронной почты. Функция появилась в разделе «Конфиденциальность» и доступна на всех платформах — iOS, Android и в приложении для ПК.

Для активации опции необходимо добавить электронный адрес в настройках конфиденциальности. После система позволит использовать его для авторизации вместо номера телефона.

До появления нововведения пользователи Telegram могли войти в мессенджер только двумя способами — через сканирование QR-кода или с помощью номера телефона. Новая функция расширяет варианты доступа к аккаунту и может быть удобна тем, кто предпочитает не привязывать учетную запись исключительно к мобильному номеру.

Ранее стало ищвестро , что была зафиксирована нестабильность в работе Telegram. Пользователи жаловались на полную недоступность сервисов. В Роскомнадзоне заявили, что не блокировали работу мессенджеров.

