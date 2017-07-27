Роспотребнадзор объяснил барбершопам, как нужно работать

Российский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации посетителям и сотрудникам барбершопов. В салонах красоты для мужчин действуют те же требования, что для обычных парикмахерских.
Прежде чем открыть барбершоп, нужно подать данные в ведомство о планируемом открытии бизнеса. В своих рекомендациях Роспотребнадзор сделала акцент на правилах гигиены. По мнению сотрудников ведомства, перед началом и после работы мастер должен тщательно вымыть руки с мылом.
Для предупреждения распространения ВИЧ, гепатита, туберкулеза и грибка Роспотребнадзор рекомендует дезинфицировать инструменты: «Расчески и ножницы для стрижки волос нужно мыть под проточной водой, дезинфицировать в бактерицидных излучателях или в специальных растворах».
Кроме того, салон должен использовать только чистое белье, одноразовые шапочки, салфетки и накидки. «Если мастер использует пеньюар из синтетической ткани, то только с чистой хлопчатобумажной салфеткой или одноразовым подворотничком», — сообщается на официальном сайте.
Использовать кисточки для удаления остриженных волос можно, если их будут дизенфицировать после каждого клиента. Парфюмерно-косметические средства должны быть сертифицированы, не просрочены и иметь русский перевод информации для потребителей.
Последнее требование касается сотрудников барбешопов. Каждый работник салона должен иметь личную медкнижку.