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27 июля 2017
26 июля 2017
10:54  27 июля 2017 0

Роспотребнадзор объяснил барбершопам, как нужно работать

Первый барбершоп для девочек Birdie («Птичка»). Екатеринбург, birdie, птичка
На барбершопы распространяются такие же требования, как для обычных парикмахерскихФото: Александр Мамаев © URA.RU

Российский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации посетителям и сотрудникам барбершопов. В салонах красоты для мужчин действуют те же требования, что для обычных парикмахерских.

Прежде чем открыть барбершоп, нужно подать данные в ведомство о планируемом открытии бизнеса. В своих рекомендациях Роспотребнадзор сделала акцент на правилах гигиены. По мнению сотрудников ведомства, перед началом и после работы мастер должен тщательно вымыть руки с мылом.

Для предупреждения распространения ВИЧ, гепатита, туберкулеза и грибка Роспотребнадзор рекомендует дезинфицировать инструменты: «Расчески и ножницы для стрижки волос нужно мыть под проточной водой, дезинфицировать в бактерицидных излучателях или в специальных растворах».

Кроме того, салон должен использовать только чистое белье, одноразовые шапочки, салфетки и накидки. «Если мастер использует пеньюар из синтетической ткани, то только с чистой хлопчатобумажной салфеткой или одноразовым подворотничком», — сообщается на официальном сайте.

Использовать кисточки для удаления остриженных волос можно, если их будут дизенфицировать после каждого клиента. Парфюмерно-косметические средства должны быть сертифицированы, не просрочены и иметь русский перевод информации для потребителей.

Последнее требование касается сотрудников барбешопов. Каждый работник салона должен иметь личную медкнижку.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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