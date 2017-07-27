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Главные новости Курганской области
18:35  27 июля 2017 0

«Такие детей и сбивают». В Кургане водитель пазика промчался на красный свет под носом у полицейских. ВИДЕО

Лужи. Затопленные улицы. Курган, пазики
Очевидцы порадовались "моментальной карме" нарушителяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане водитель автобуса грубо нарушил правила дорожного движения, не заметив, что следом за ним едет автомобиль сотрудников ГИБДД. Запись с видеорегистратора одного из очевидцев нарушения размещена в группе «Инцидент/Курган» во «ВКонтакте».

Водитель пазика повернул на перекрестке на красный сигнал светофора. Следовавшие за ним полицейские сразу подали звуковой сигнал и включили проблесковые маячки, чтобы остановить нарушителя. Автор ролика, возмущенный хамством водителя, порадовался его «моментальной карме».

«Слепой, ментов не увидеть. Вот такие детей и сбивают», — оставил комментарий под видео житель Кургана. Другой пользователь предположил, что шофера лишат прав.

Как сообщила «URA.RU» инспектор отделения пропаганды ГИБДД Кургана Елена Ковалева, за проезд на запрещающий сигнал светофора водителю грозит штраф — тысяча рублей. Если нарушение повторное, суд может лишить нарушителя водительских прав.

В Кургане с начала года количество ДТП по вине водителей автобусов выросло почти в четыре раза. В областном центре произошло 15 аварий, в которых погибли три человека. Одной из наиболее резонансных стала гибель семилетнего ребенка под колесами пазика на пешеходном переходе по проспекту Машиностроителей. Водитель маршрутки не заметил малыша, который начал переходить дорогу.

В настоящее время в городе проводится операция «Стоп, автобус». «В день сотрудники ГИБДД выявляют больше 50 нарушений, допущенных водителями автобусов. Проверки проводятся как гласные, так и скрытые. Обо всех нарушениях сотрудники информируют перевозчиков», — отметила Елена Ковалева.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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