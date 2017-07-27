Озвучена разница в зарплатах мужчин и женщин России

В России разница в оплате труда мужчин и женщин составляет порядка 30%, что является «гендерным принципом». Об этом сообщила глава Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.
Даже если должностные обязанности на равных должностях у мужчины и женщины совпадают, все равно чаще всего представительницы слабого пола получают меньше. Также дискриминирующие женщин понятия есть и в российском законодательстве, среди которых — «пенсия по старости», «время дожития» для женщин 55 лет.
Еще одним проявлением дискриминации, по словам Починок, является отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет издание «Утро.ру».