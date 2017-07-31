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31 июля 2017
30 июля 2017
00:07  31 июля 2017 0

Путин подписал закон об уголовной ответственности за «карусели» на выборах

Закрытие участка 118 Курган, выборы 2015, бюллетени для голосования, подсчет, итоги
Участники "каруселей" рискуют отправиться за решеткуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В России введена уголовная ответственность за участие в выборных «каруселях». Согласно законопроекту, незаконная выдача и получение избирательных бюллетеней будет наказываться не только денежными штрафами, но и лишением свободы.

Члены избирательных комиссий, незаконно выдавшие бюллетени, будут оштрафованы на сумму от 200 до 500 тысяч рублей, привлечены к принудительным работам, а в ряде случаев, отправлены в тюрьму на срок до 4 лет. За получение бюллетеней предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Помимо этого, нарушители могут получить до трех лет тюремного заключения.

Ранее законопроект о введении уголовной ответственности за «карусели» был одобрен Госдумой РФ.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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