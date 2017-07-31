В России введена уголовная ответственность за участие в выборных «каруселях». Согласно законопроекту, незаконная выдача и получение избирательных бюллетеней будет наказываться не только денежными штрафами, но и лишением свободы.
Члены избирательных комиссий, незаконно выдавшие бюллетени, будут оштрафованы на сумму от 200 до 500 тысяч рублей, привлечены к принудительным работам, а в ряде случаев, отправлены в тюрьму на срок до 4 лет. За получение бюллетеней предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Помимо этого, нарушители могут получить до трех лет тюремного заключения.
Ранее законопроект о введении уголовной ответственности за «карусели» был одобрен Госдумой РФ.