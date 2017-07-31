Путин улетел отдыхать в Хакасию. После поедет к соседям

Самолет президента России Владимира Путина Ил-96-300ПУ авиаотряда «Россия» был замечен в аэропорту столицы Хакасии — Абакане утром в понедельник, 31 июля. Борт №1 охраняют многочисленные посты ДПС. Также наряды силовиков замечены на главных улицах Абакана.
По информации местных СМИ, глава государства прибыл в Хакасию с неофициальным визитом, чтобы отдохнуть в течение нескольких дней. Также президент может отправиться в соседнюю Туву, утоняет FlashSiberia.
Предполагается, что во время неофициальной поездки на отдыхе Владимира Путина будут сопровождать оба руководителя регионов.